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Producție oprită
2 buc.
Debit variabil
Peste 3 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetină fină, rezistentă la muşcături, concepută pentru nevoile în schimbare ale copilului tău.
Petalele şi striaţiile din interiorul tetinei asigură flexibilitate fără aplatizare, pentru hrănire neîntreruptă.
4.7
din 5
60
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Nina6
22/06/2021
România
Foarte bun
Sunt usor de curatat si sterilizat. Bebelusului nu i-a mai curs din gurita laptele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Violeta@
18/06/2021
România
Foarte bun
Recenzie din Campania Philips ! Tetinele sunt pe placul micuțului meu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Damica07
17/06/2021
România
Recomand cu drag
Recenzie din Campania Philips De la început am folosit aceasta marca de tetine și sunt foarte mulțumită. Trecerea a fost ușoară de la un nr la altul. Recomand tuturor mămicilor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011