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Producție oprită
2 buc.
Debit rapid
Peste 6 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetină fină, rezistentă la muşcături, concepută pentru nevoile în schimbare ale copilului tău.
Petalele şi striaţiile din interiorul tetinei asigură flexibilitate fără aplatizare, pentru hrănire neîntreruptă.
4.9
din 5
91
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Cbacba
23/06/2021
România
Recenzie din Campania Phillips
Fetita noastra doar pe aceste tetine le accepta . Am putea spune ca este fan Phillips de cand s-a nascut! Si noi la fel !
Avantaje
Debit mai mare al laptelui
Dezavantaje
Nu gasesc
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF044/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF044/27 Tetină Natural
Lore0009
21/06/2021
România
Pentru noi sunt excelente
Am crescut cu ele de când erau de 2 săptămâni copii. In prezent tot acest model îl folosim, e singura gama pe care o accepta gemenii mei. Beau repede, fluxul este unul minunat. Sa nu mai spun ca ne au scutit de colici când eram mici!!! Gemenii mei au in prezent 9 luni
Avantaje
Tetina ultra moale
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF044/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF044/27 Tetină Natural
Zebra 112
31/07/2020
România
Parte a unei promoții
Excelent
Recomand ! Recenzie din partea coompaniei Phillips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF044/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF044/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011