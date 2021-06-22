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  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea

Producție oprită

Philips AventTetină Natural

SCF043/27

4.7
| (60) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Uşor de combinat cu alăptarea
Tetina noastră ultramoale cu design spiralat flexibil este mai asemănătoare sânului. Petalele de confort şi forma naturală a tetinei permit începerea naturală a hrănirii şi facilitează combinarea alăptării la sân cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Tetină extrem de moale şi de flexibilă

Uşor de combinat cu alăptarea

  • 2 buc.

  • Debit mediu

  • Peste 3 luni

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

60

Recenzii

94%

recomandă acest produs

22/06/2021

România

România

Foarte bun

Sunt usor de curatat si sterilizat. Bebelusului nu i-a mai curs din gurita laptele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural

18/06/2021

România

România

Foarte bun

Recenzie din Campania Philips ! Tetinele sunt pe placul micuțului meu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural

17/06/2021

România

România

Recomand cu drag

Recenzie din Campania Philips De la început am folosit aceasta marca de tetine și sunt foarte mulțumită. Trecerea a fost ușoară de la un nr la altul. Recomand tuturor mămicilor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011