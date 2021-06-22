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Producție oprită
2 buc.
Debit mediu
Peste 3 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.7
din 5
60
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Nina6
22/06/2021
România
Foarte bun
Sunt usor de curatat si sterilizat. Bebelusului nu i-a mai curs din gurita laptele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Violeta@
18/06/2021
România
Foarte bun
Recenzie din Campania Philips ! Tetinele sunt pe placul micuțului meu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Damica07
17/06/2021
România
Recomand cu drag
Recenzie din Campania Philips De la început am folosit aceasta marca de tetine și sunt foarte mulțumită. Trecerea a fost ușoară de la un nr la altul. Recomand tuturor mămicilor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF045/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011