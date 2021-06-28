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2 buc.
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Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
4.8
din 5
18
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Avantaje
Fara colici, rapid
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF042/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Avantaje
Natural
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF042/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Avantaje
Imita perfect forma sanului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF042/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF042/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011