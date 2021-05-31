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Producție oprită
2 buc.
Primul debit
0 luni
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
5.0
din 5
17
Recenzii
100%
recomandă acest produs
PAM@
31/05/2021
România
Perfect pentru alăptare naturală
Eu am avut o lună probleme cu alăptarea naturală în sensul că erau atât de înfundate canalele încât abia trăgea picătură cu picătură pompa și ceea ce mulgeam îi dădeam cu biberon Philips avent tetina 0. După 1 lună de biberon, a acceptat sânul fără nicio problemă.
Avantaje
Compatibil alăptare naturală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF040/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF040/27 Tetină Natural
Werka.lasz
07/04/2022
Polska
Idealny smoczek
Smoczek idealnie przypasował mojej córce, imituje kształtem pierś i tempo z jakim leci pokarm jest idealne.
Avantaje
kształt, tempo z jakim leci pokarm
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF040/27 Smoczek Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF040/27 Smoczek Natural
sylwinka88
06/04/2022
Polska
Idealne
Polecam i to bardzo. Bardzo dobre produkty. Smoczki się nie zasysają, dziecko nie ma problemu z krztuszeniem, ładnie pije mleczko z butelek avent.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF040/27 Smoczek Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF040/27 Smoczek Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011