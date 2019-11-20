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2 oz/60 ml
Peste 0 luni
Tetină cu flux liber - Primul debit (0)
Tetina este concepută pentru a reduce problemele de hrănire prin eliminarea aerului departe de burtica bebeluşului.
Designul nostru flexibil, în spirală, combinat cu petalele pentru confort, permit o mişcare naturală în timpul hrănirii bebeluşului.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere. Cu flux liber - Primul debit (debit 0)
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Mariana22
08/05/2019
România
Esențele tari se țin in biberoane mici si practice :)
Prima întâlnire cu bebe, prima întâlnire cu un biberon... Dupa ce mi-am strâns în brațe puiul, a venit momentul primei alaptari. Speriată dar încrezătoare am făcut acest pas cu biberonul de mai sus, care este foarte ușor de manevrat mai ales la început iar bebe l-a acceptat ușor. Este primul biberon al fetiței, biberon pe care sigur il voi pune in cutia cu primele lucruri ale copilului deoarece in ciuda sutelor de sterilizari nu se deteriorează.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011