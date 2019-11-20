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  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat
  • Ideal pentru bebelușii care beau delicat

Philips Avent NaturalBiberon cu flux liber 60ml

SCF039/17

4.8
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ideal pentru bebelușii care beau delicat
Include o tetină cu flux liber, pentru primul debit. Recipientul mic ajută la asigurarea cantităţii adecvate pentru burtica mai mică a bebeluşului. Biberoanele sunt concepute pentru a reduce colicile şi disconfortul prin menţinerea aerului departe de burtica bebeluşului. Funcţionează cu toate tetinele din linia naturală.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Ideal pentru bebelușii care beau delicat

Ideal pentru bebelușii care beau delicat

  • 2 oz/60 ml

  • Peste 0 luni

  • Tetină cu flux liber - Primul debit (0)

Proiectată pentru a reduce colicii

Proiectată pentru a reduce colicii

Tetina este concepută pentru a reduce problemele de hrănire prin eliminarea aerului departe de burtica bebeluşului.

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Designul nostru flexibil, în spirală, combinat cu petalele pentru confort, permit o mişcare naturală în timpul hrănirii bebeluşului.

Tetină moale concepută pentru a imita senzația sânulului la atingere. Cu flux liber - Primul debit (debit 0)

Tetină moale concepută pentru a imita senzația sânulului la atingere. Cu flux liber - Primul debit (debit 0)

Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere. Cu flux liber - Primul debit (debit 0)

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

08/05/2019

România

România

Esențele tari se țin in biberoane mici si practice :)

Prima întâlnire cu bebe, prima întâlnire cu un biberon... Dupa ce mi-am strâns în brațe puiul, a venit momentul primei alaptari. Speriată dar încrezătoare am făcut acest pas cu biberonul de mai sus, care este foarte ușor de manevrat mai ales la început iar bebe l-a acceptat ușor. Este primul biberon al fetiței, biberon pe care sigur il voi pune in cutia cu primele lucruri ale copilului deoarece in ciuda sutelor de sterilizari nu se deteriorează.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011