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5 biberoane
suzetă ultra soft
Perie pentru biberon
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.8
din 5
36
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Cracanici
30/06/2023
România
Setul perfect
Un set complex care te ajuta si acasa si in calatorii pentru hranirea bebelusului
Avantaje
Dotat cu perie de curatare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Cracanici
30/06/2023
România
Biberoane acceptate usor de bebelusi
Un set de biberoane usor de folosit,curatat si acceptate de bebelusi foarte rapid
Avantaje
Sunt fabricate bio si asta este safe pentru bebelusi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
RoxanaM92
17/03/2023
România
Excelente
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Sunt numărul 1 pentru noi
Avantaje
Foarte calitative, foarte ușor de acceptat, ușor de curățat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011