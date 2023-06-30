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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

Philips Avent Natural ResponseSet de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

SCD878/11

4.8
| (36) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
Biberoanele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebeluşul suge activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân. Ușurează combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân

Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

  • 3 biberoane

  • o suzetă ultra soft

  • Tetină debit 2 şi debit 3

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Începere naturală a alăptării cu tetină în formă de sân

Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Ajustabilă, pentru o utilizare confortabilă

Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

36

Recenzii

94%

recomandă acest produs

3

30/06/2023

România

România

Setul perfect

Un set complex care te ajuta si acasa si in calatorii pentru hranirea bebelusului

Avantaje

Dotat cu perie de curatare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

30/06/2023

România

România

Biberoane acceptate usor de bebelusi

Un set de biberoane usor de folosit,curatat si acceptate de bebelusi foarte rapid

Avantaje

Sunt fabricate bio si asta este safe pentru bebelusi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

17/03/2023

România

România

Excelente

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Sunt numărul 1 pentru noi

Avantaje

Foarte calitative, foarte ușor de acceptat, ușor de curățat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011