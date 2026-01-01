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  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
  • Fii aproape de bebeluşul tău
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Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD863/26

Fii aproape de bebeluşul tău

De la somnul din timpul zilei până la verificările de la miezul nopţii, cu sistemul de monitorizare video pentru copii Philips Avent rămâi mereu aproape. Dispune de un ecran clar de 4,5”, o baterie care rezistă toată noaptea, funcţie de comunicare bidirecţională şi vedere pe timp de noapte. Nu necesită internet. Beneficiezi de o conexiune simplă şi sigură.

Vezi toate beneficiile

Simplu. Sigur. Întotdeauna conectat

Fii aproape de bebeluşul tău

  • Ecran de înaltă rezoluţie de 4,5”

  • Cameră HD

  • Securitate cibernetică certificată DEKRA

  • Conexiune fără internet

Ecran mare de 4,5”, culori vii şi detalii clare

Ecran mare de 4,5”, culori vii şi detalii clare

Profită la maximum de timpul de somn al bebeluşului, ştiind că poţi arunca o privire la detalii clare oricând. Ecranul de 4,5” cu o claritate excepţională te ajută să te simţi aproape şi conectat(ă) cu el.

Cameră HD cu vedere nocturnă şi zoom 4x

Cameră HD cu vedere nocturnă şi zoom 4x

În condiţii de lumină scăzută, camera noastră HD comută automat la vederea nocturnă, astfel încât să îl poţi vedea întotdeauna clar pe cel mic. Vrei să vezi zâmbetul acela somnoros? Utilizează zoomul 4x.

Certificat DEKRA – cel mai înalt standard de securitate cibernetică

Certificat DEKRA – cel mai înalt standard de securitate cibernetică

Monitorul nostru este certificat DEKRA, ceea ce înseamnă că îndeplineşte cele mai înalte standarde de securitate din lume, astfel încât momentele cu micuţul tău sunt în totalitate sigure şi private.

Specificaţii tehnice

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  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips