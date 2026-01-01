Fii aproape de bebeluşul tău

De la somnul din timpul zilei până la verificările de la miezul nopţii, cu sistemul de monitorizare video pentru copii Philips Avent rămâi mereu aproape. Dispune de un ecran clar de 4,5”, o baterie care rezistă toată noaptea, funcţie de comunicare bidirecţională şi vedere pe timp de noapte. Nu necesită internet. Beneficiezi de o conexiune simplă şi sigură.