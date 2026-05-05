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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
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  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
  • Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

Philips Avent Natural ResponseSet de biberoane de sticlă pentru bebeluși

SCD837/12

4.9
| (105) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului
Biberoanele Natural Response eliberează lapte doar atunci când bebeluşul suge activ. Bebeluşii pot bea, înghiţi şi respira în ritmul lor natural, ca la sân. Facilitează combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

O tetină care funcţionează ca un sân

Susţine ritmul individual de alimentaţie al bebeluşului

  • 3 biberoane

  • Perie pentru biberon

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge în mod activ

Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.

Alege debitul potrivit al tetinei pentru bebeluşul tău

Alege debitul potrivit al tetinei pentru bebeluşul tău

Fiecare bebeluş se hrăneşte diferit şi se dezvoltă în propriul ritm. Am conceput o gamă de debite, astfel încât să îl poţi găsi pe cel perfect pentru bebeluşul tău şi să personalizezi biberonul. Toate tetinele Natural Response sunt fabricate din silicon moale.

Aceleaşi produse, tehnologie nouă

Aceleaşi produse, tehnologie nouă

Am trecut la o gamă de debite cu flux bazat pe ritm. Începe cu tetina care vine odată cu sticla. Încearcă un debit mai mic dacă se scurge laptele din gura bebeluşului sau dacă înghite prea mult. Încearcă un flux mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. În momentul în care facem această actualizare, este posibil să primeşti oricare dintre tipurile de pachet.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

105

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2

05/05/2026

România

România

Un produs excelent

Am ales biberoanele Philips pentru bebelușul nostru și pot spune fără ezitare că merită 5 stele! Calitatea materialelor este excelentă, iar designul este foarte bine gândit atât pentru copil, cât și pentru părinți. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este tetina, care imită foarte bine forma naturală și face tranziția între alăptare și biberon mult mai ușoară. Bebelușul a acceptat imediat biberonul, fără disconfort sau colici, ceea ce pentru noi a fost un mare plus.

Avantaje

Imită bine forma mamelonului

Dezavantaje

Prețul este puțin mai ridicat comparativ cu alte branduri, dar justificat de calitate. * Necesită puțin timp la început pentru a te obișnui cu toate componentele și asamblarea.

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Date of Use 2026-01-06

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Date of Use 2026-01-06

12/04/2023

România

România

Produsele sunt foarte bune!

Ma bucur ca am achiziționat noile biberoane, bebelușul se împăca foarte bine cu ele, as recomanda pt mămicile care abia au nascut și nu reușesc din prima sa alăpteze!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

17/03/2023

România

România

Angajat Philips

Produse excelente

[Employee of philipsglobal] Am primit acest produs în campania organizată de Philips Avent. Biberoanele sunt excelente, datorita modului ergonomic, asamblare foarte usoara, precum si curatare usoara. Sterilizarea se face cu usurinta fara a se deforma sau deteriora. Tetinele sunt foarte moi, imita alaptatul natural, faciliteaza alaptarea mixta a bebelusilor. Produse excelente! Le recomand cu drag!

Avantaje

Mod ergonomic, asamblare usoara

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Culoarea periei poate diferi, imaginea este doar de referinţă