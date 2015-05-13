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  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău
  • Legătura esenţială cu copilul tău

Producție oprită

Philips AventMonitor video digital pentru copii

SCD603/00

3.6
| (7) Recenzii
Legătura esenţială cu copilul tău
SCD603 îţi permite să menţii o conexiune sigură cu bebeluşul tău în orice moment. Pe lângă calitatea perfectă a sunetului, acum poţi să îţi şi vezi bebeluşul zi şi noapte. Cu o rază de acţiune de până la 150 de metri, acest sistem de monitorizare este complet portabil şi uşor de utilizat.
Vezi toate beneficiile

Vezi şi auzi bebeluşul de oriunde din casă

Legătura esenţială cu copilul tău

  • Ecran color de 2,4"

Funcţie baterie de rezervă în caz de întrerupere a alimentării electrice

Opţiune de funcţionare pe baterie a unităţii pentru copil, astfel încât să menţii legătura cu copilul chiar dacă se întrerupe curentul

Auzi copilul graţie sunetului clar

Ecran color de 2,4", cu rezoluţie mare

Specificaţii tehnice

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3.6

din 5

7

Recenzii

4
2

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

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