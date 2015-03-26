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Proiector de lumină nocturn
Talkback şi cântece de leagăn MP3
Alertă cu vibraţii
Copilul tău poate să fie încă agitat atunci când îl pui în pat. Ajută-l să se liniştească şi să adoarmă cu proiectorul de lumină nocturn, care se poate activa de la unitatea pentru părinte sau pentru copil. (Funcţia de activare de la distanţă nu este disponibilă în SUA şi Canada).
Linişteşte copilul cu melodii selectate de tine şi cu o lumină caldă şi senină. Cu funcţia MP3 poţi reda orice melodii doreşti. Melodiile preferate din camera copilului îl ajută să adoarmă imediat. (Funcţia de activare de la distanţă nu este disponibilă în SUA şi Canada).
Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
4.9
din 5
40
Recenzii
97%
recomandă acest produs
GabrielaSfechis
26/03/2015
România
extraordinar
Un produs foarte bun si de incredere. Este perfect pentru copii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT
enci1025
16/08/2019
Magyarország
Szuper termék
Ajándékba kaptuk, nagyon szeretjük. A házunk vastag falazatával is megbírkózik, nagyon jó jelerősséget produkálva nagyobb táv esetén is. Sok hasznos funkcióval rendelkezik,nagyon szimpatikus, hogy baba egységen állítható funciók müködnek távirányítással a szülői egységen keresztül is. Érzékeny mikrofonjával a legkisebb nesz is tisztán és erősen hallható. Kiváló termék kiváló funkciókkal.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr
kogi
18/12/2014
Polska
Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje
Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT
Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.