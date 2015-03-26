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  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

Producție oprită

Philips Avent Audio MonitorsSistem de monitorizare tip DECT

SCD580/00

4.9
| (40) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
Sistemul nostru de monitorizare pentru copii Philips Avent SCD580/00 oferă siguranţă deplină şi confort pentru tine şi bebeluşul tău. Acesta oferă cea mai fiabilă conexiune, împreună cu o varietate de funcţii pentru liniştirea bebeluşului. Bebeluşul tău se va îndrăgosti de proiectorul de lumină nocturn!
Vezi toate beneficiile

Siguranţă şi stare de bine pentru tine şi copilul tău

Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

  • Conexiune 100% privată

  • Proiector de lumină nocturn

  • Talkback şi cântece de leagăn MP3

  • Alertă cu vibraţii

Calmează bebeluşul cu ajutorul proiectorului de lumină nocturn

Copilul tău poate să fie încă agitat atunci când îl pui în pat. Ajută-l să se liniştească şi să adoarmă cu proiectorul de lumină nocturn, care se poate activa de la unitatea pentru părinte sau pentru copil. (Funcţia de activare de la distanţă nu este disponibilă în SUA şi Canada).

Lumină de veghe + MP3 Plug and play

Linişteşte copilul cu melodii selectate de tine şi cu o lumină caldă şi senină. Cu funcţia MP3 poţi reda orice melodii doreşti. Melodiile preferate din camera copilului îl ajută să adoarmă imediat. (Funcţia de activare de la distanţă nu este disponibilă în SUA şi Canada).

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

40

Recenzii

97%

recomandă acest produs

4
3
2

26/03/2015

România

România

extraordinar

Un produs foarte bun si de incredere. Este perfect pentru copii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Ajándékba kaptuk, nagyon szeretjük. A házunk vastag falazatával is megbírkózik, nagyon jó jelerősséget produkálva nagyobb táv esetén is. Sok hasznos funkcióval rendelkezik,nagyon szimpatikus, hogy baba egységen állítható funciók müködnek távirányítással a szülői egységen keresztül is. Érzékeny mikrofonjával a legkisebb nesz is tisztán és erősen hallható. Kiváló termék kiváló funkciókkal.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr

18/12/2014

Polska

Polska

Ten produkt spełania wszystkie swoje funkcje

Kupiłem to dla swojej małżonki. Sprawdza się znakomicie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD580/00 Elektroniczna niania DECT

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Referințe

  1. Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.