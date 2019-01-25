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Producție oprită
Conexiune 100% privată
Iluminare nocturnă şi cântece de leagăn
Funcţie Talkback
Alertă cu vibraţii
Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.
Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie şi creşte durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA şi Canada).
5.0
din 5
21
Recenzii
100%
recomandă acest produs
GGergo
25/01/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Nagyon elégedettek vagyunk a termékkel. Kiváló hangminőség, beépített dallamok és hőmérséklet jelző, riasztó, lehetőség van szólni a gyermekhez. Könnyű használat, igazán praktikus, nem bántuk meg, hogy ezt választottuk. Megszokott jó Philips minőség
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Pony
28/04/2018
Magyarország
Tökéletes nyugalom
Teljesen meg voltunk vele elégedve, tényleg jól működik, nem zavarja se mobil se mikró... családi házban is jó, még a pincében is hallottuk ha a baba felsírt. Érzékenysége állítható. Szólni lehet a babához.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Dezavantaje
žádná
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.