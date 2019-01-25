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  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

Producție oprită

Philips Avent Audio MonitorsSistem de monitorizare tip DECT

SCD570/00

5
| (21) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
Noul nostru sistem DECT de monitorizare pentru copii SCD570/00 oferă monitorizare avansată. Furnizează cea mai fiabilă conexiune, sunet extrem de clar, un senzor de temperatură, o lumină de veghe liniştitoare şi cântece de leagăn pentru tine şi bebeluşul tău.
Vezi toate beneficiile

Monitorizare avansată pentru tine şi copilul tău

Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

  • Conexiune 100% privată

  • Iluminare nocturnă şi cântece de leagăn

  • Funcţie Talkback

  • Alertă cu vibraţii

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie şi creşte durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA şi Canada).

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

21

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Nagyon elégedettek vagyunk a termékkel. Kiváló hangminőség, beépített dallamok és hőmérséklet jelző, riasztó, lehetőség van szólni a gyermekhez. Könnyű használat, igazán praktikus, nem bántuk meg, hogy ezt választottuk. Megszokott jó Philips minőség

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

28/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes nyugalom

Teljesen meg voltunk vele elégedve, tényleg jól működik, nem zavarja se mobil se mikró... családi házban is jó, még a pincében is hallottuk ha a baba felsírt. Érzékenysége állítható. Szólni lehet a babához.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Dezavantaje

žádná

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Referințe

  1. Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.