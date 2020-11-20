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Producție oprită
Conexiune 100% privată
Iluminare nocturnă şi cântece de leagăn
Funcţie Talkback
Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.
Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie şi creşte durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA şi Canada).
4.9
din 5
34
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vik721
20/11/2020
Magyarország
A hatótávolság kitűnő, falon keresztül tiszta hang
Ngyon elégedettek voltunk a termékkel, kristálytiszta hangzása van! Hatótávolság bőven sok! Az akku idő meghosszabbítása érdekében mi 3400 mAh-ra cseréltük a hordozható egységben az akkut, így sokkal tovább bírta(kb.24 óra folyamatosan)
Avantaje
Kiváló minősége
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr
Anna137
19/06/2018
Polska
Cumpărător verificat
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
wowela83
19/06/2018
Polska
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.