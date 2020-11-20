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  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
  • Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

Producție oprită

Philips Avent Audio MonitorsSistem de monitorizare tip DECT

SCD560/00

4.9
| (34) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău
Noul nostru sistem DECT de monitorizare pentru copii SCD560/00 oferă siguranţă deplină. Furnizează cea mai fiabilă conexiune, sunet extrem de clar, controlul temperaturii, o lumină de veghe liniştitoare şi cântece de leagăn pentru tine şi bebeluşul tău.
Vezi toate beneficiile

Asistenţă suplimentară pentru tine şi pentru copilul tău

Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

  • Conexiune 100% privată

  • Iluminare nocturnă şi cântece de leagăn

  • Funcţie Talkback

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie şi creşte durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA şi Canada).

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

34

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/11/2020

Magyarország

Magyarország

A hatótávolság kitűnő, falon keresztül tiszta hang

Ngyon elégedettek voltunk a termékkel, kristálytiszta hangzása van! Hatótávolság bőven sok! Az akku idő meghosszabbítása érdekében mi 3400 mAh-ra cseréltük a hordozható egységben az akkut, így sokkal tovább bírta(kb.24 óra folyamatosan)

Avantaje

Kiváló minősége

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr

19/06/2018

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

19/06/2018

Polska

Polska

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

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Referințe

  1. Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.