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Philips Avent Philips Avent EssentialMonitor audio DECT pentru bebeluşi

SCD502/26

4.7
| (140) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Ascultă-ţi bebeluşul
Sistemul nostru DECT de monitorizare pentru copii oferă un sentiment de siguranţă deplină, având toate elementele esenţiale pentru un astfel de sistem. Cea mai de încredere conexiune, cu sunet extrem de clar şi o lumină de veghe liniştitoare pentru tine şi bebeluş.
Vezi toate beneficiile

Cea mai de încredere legătură cu bebeluşul tău

Ascultă-ţi bebeluşul

  • Conexiune 100% privată

  • Sunet clar cu tehnologia DECT

  • Monitorizare până la 24 de ore

  • Rază de acţiune de până la 300 metri

  • Iluminare de noapte

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe & 100% confidenţialitate

Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Mod Smart Eco pentru economisirea energiei

Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie şi creşte durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA şi Canada).

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

140

Recenzii

94%

recomandă acest produs

09/05/2019

România

România

Excelent

Este foarte util acest aparat. Il folosesc de când s-a născut băiețelul. Functioneaza perfect. Porneste la orice mișcare sau sunet si este foarte rezistent. Recomand cu mare drag. Este foarte util când ai copilul mic. Iti poti face treaba când doarme.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD501/00 Sistem de monitorizare tip DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD501/00 Sistem de monitorizare tip DECT

05/05/2024

Magyarország

Magyarország

Pici fejlesztés nem ártana

Bosszantó, hogy zabálja az elemet.. jobb lenne ha beépített akumlátora lenne ☺️ A másik, hogy elférne rajta egy akasztó a hátuljára.. Amúgy hozza a Philips-től megszokott minőséget ☺️

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

01/06/2023

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

A termék nagyon jól működik

Ajánlom minden kis gyerekesnek, mert nyugodtan lehetek távol.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

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Referințe

  1. Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.

  2. Acest sistem de monitorizare nu este prevăzut cu funcţie de încărcare.