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Tehnologia DECT garantează zero interferenţe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir şi telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată şi privată, astfel încât poţi fi sigur că eşti singurul care poate auzi copilul.
Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit şi sughiţ. Tehnologia DECT (telecomunicaţii fără fir digitale îmbunătăţite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îţi poţi auzi copilul în orice moment.
Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie şi creşte durata de viaţă a bateriei. Cu cât eşti mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puţină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA şi Canada).
4.7
din 5
140
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Marika
09/05/2019
România
Excelent
Este foarte util acest aparat. Il folosesc de când s-a născut băiețelul. Functioneaza perfect. Porneste la orice mișcare sau sunet si este foarte rezistent. Recomand cu mare drag. Este foarte util când ai copilul mic. Iti poti face treaba când doarme.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD501/00 Sistem de monitorizare tip DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Audio Monitors SCD501/00 Sistem de monitorizare tip DECT
Timea1012
05/05/2024
Magyarország
Pici fejlesztés nem ártana
Bosszantó, hogy zabálja az elemet.. jobb lenne ha beépített akumlátora lenne ☺️ A másik, hogy elférne rajta egy akasztó a hátuljára.. Amúgy hozza a Philips-től megszokott minőséget ☺️
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
András24
01/06/2023
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
A termék nagyon jól működik
Ajánlom minden kis gyerekesnek, mert nyugodtan lehetek távol.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
Raza de acţiune a sistemului de monitorizare copii depinde de obiectele înconjurătoare şi de factori care pot provoca interferenţe.
Acest sistem de monitorizare nu este prevăzut cu funcţie de încărcare.