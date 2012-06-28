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Producție oprită

Philips AventMonitor analogic pentru copii

SCD481/00

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Ascultă-ţi copilul

Garantează recepţia sigură în interiorul şi în jurul casei şi o interferenţă minimă de la orice alt dispozitiv.

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Rază de până la 200 m

Ascultă-ţi copilul

Interferenţe minime de la alte sisteme de monitorizare

Interferenţe minime de la alte sisteme de monitorizare.

Alege cel mai bun nivel al sunetului pentru mediul tău ambiant

Alege cel mai bun nivel al sunetului pentru mediul tău ambiant

Îţi permite să reglezi nivelurile de sunet şi de volum, astfel încât să poţi auzi fiecare chicot, gângurit şi sughiţ

Clema pentru curea îţi oferă confort şi mobilitate hands-free

Clema pentru curea îţi oferă confort şi mobilitate hands-free

Clema pentru curea îţi oferă confort şi mobilitate hands-free.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

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