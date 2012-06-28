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Ascultă-ţi copilul
Garantează recepţia sigură în interiorul şi în jurul casei şi o interferenţă minimă de la orice alt dispozitiv.
Interferenţe minime de la alte sisteme de monitorizare.
Îţi permite să reglezi nivelurile de sunet şi de volum, astfel încât să poţi auzi fiecare chicot, gângurit şi sughiţ
Clema pentru curea îţi oferă confort şi mobilitate hands-free.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania