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  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea

Producție oprită

Philips AventSet starter Natural pentru nou-născut

SCD301/01

5
| (166) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Uşor de combinat cu alăptarea
Biberonul nostru Natural are o tetină ultramoale care este mai asemănătoare sânului. Tetina mare care imită forma sânului, cu design spiralat flexibil şi petale de confort, permite începerea naturală a hrănirii şi facilitează combinarea alăptării la sân cu hrănirea cu biberonul.
Vezi toate beneficiile

Începere naturală a alăptării

Uşor de combinat cu alăptarea

  • Set starter nou-născut

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma mamelonului

Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetină ultramoale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil combinat cu petale de confort

Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

166

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2

30/06/2021

România

România

Super calitate

Recenzie din Campania Philips Foarte bun ..super multumumita de produs

Avantaje

reduce colicile, gazele si refluxul,Tetina largă , permite prinderea naturală de către bebeluș . Potrivit de la 0-12 luni Fabricat din polipropilenă fără BPA

Dezavantaje

se gaseste din ce in ce mai greu (natural)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut

29/06/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Recomand! Sunt usor de sterilizat, tetinele sunt de o bună calitate, la fel si biberonul! Capacul de infiletează ermetic, nu curge lapte pe lângă acesta. Peria foarte buna!

Avantaje

Usor de folosit, calitative

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut

29/06/2021

România

România

Foarte încântată

RECENZIE DIN CAMPANIA PHILIPS. Am achiziționat acest produs și altele la recomandarea unei prietene. Sunt foarte multumita de ele și eu și bebelusul. Le recomand cu încredere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut

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Referințe

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.