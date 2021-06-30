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Producție oprită
Set starter nou-născut
Tetina mare care imită forma sânului permite o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea şi facilitează combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
Design spiralat flexibil, combinat cu petalele noastre unice de confort pentru a crea o tetină flexibilă, care permite o hrănire mai naturală, fără aplatizarea tetinei.
5.0
din 5
166
Recenzii
99%
recomandă acest produs
CarmenGabriela88
30/06/2021
România
Super calitate
Recenzie din Campania Philips Foarte bun ..super multumumita de produs
Avantaje
reduce colicile, gazele si refluxul,Tetina largă , permite prinderea naturală de către bebeluș . Potrivit de la 0-12 luni Fabricat din polipropilenă fără BPA
Dezavantaje
se gaseste din ce in ce mai greu (natural)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut
Siminuța
29/06/2021
România
Excelent
Foarte bune! Recomand! Sunt usor de sterilizat, tetinele sunt de o bună calitate, la fel si biberonul! Capacul de infiletează ermetic, nu curge lapte pe lângă acesta. Peria foarte buna!
Avantaje
Usor de folosit, calitative
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut
Clau34
29/06/2021
România
Foarte încântată
RECENZIE DIN CAMPANIA PHILIPS. Am achiziționat acest produs și altele la recomandarea unei prietene. Sunt foarte multumita de ele și eu și bebelusul. Le recomand cu încredere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCD301/01 Set starter Natural pentru nou-născut
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.