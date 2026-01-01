Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*

Colecţia utilă SCD271/00 de la Philips Avent, care include 4 biberoane Classic (2x 125 ml şi 2x 260 ml), o periuţă pentru biberon şi tetină şi o suzetă albă translucidă pentru 0-6 luni.