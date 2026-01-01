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Producție oprită
SCD271/00
Ajută bebeluşul tău să doarmă mai liniştit, în special noaptea*
Colecţia utilă SCD271/00 de la Philips Avent, care include 4 biberoane Classic (2x 125 ml şi 2x 260 ml), o periuţă pentru biberon şi tetină şi o suzetă albă translucidă pentru 0-6 luni.
Clasică
Sunt disponibile cinci rate de curgere diferite pentru tetine.
Acest produs conţine 0% BPA
Capul de periuţă curbat special şi vârful profilat ating colţurile tuturor tipurilor de biberoane, tetine şi echipamente de hrănire, pentru curăţare temeinică.
Recenzii
Un studiu clinic a demonstrat că la vârsta de două săptămâni bebeluşii au fost mai puţin agitaţi decât cei hrăniţi cu alt biberon. (Studiu realizat de Institute of Child Health, Londra, 2008.)
Un studiu clinic a arătat că, la vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Avent au prezentat mai puţine colici decât sugarii hrăniţi cu alt biberon de marcă, în special noaptea.