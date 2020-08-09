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Producție oprită
Fresh Eyes
Cap inteligent
Capul pentru revitalizarea ochilor obosiţi este realizat dintr-un material rece special, cu înveliş ceramic de calitate. Asigură rezultate imediate, deoarece răcoreşte pielea de sub ochi în câteva secunde, oferind ochilor obosiţi un plus de prospeţime.
Datorită materialului fin şi programului delicat DualMotion, capul pentru revitalizarea ochilor oferă un masaj relaxant ce protejează pielea fină şi sensibilă din jurul ochilor.
Programul personalizat DualMotion pentru revitalizarea ochilor execută 120 de nano-vibraţii pe secundă, pentru un masaj delicat, confortabil şi revitalizant în jurul ochilor. Este special conceput pentru pielea fină şi sensibilă din jurul ochilor. Programul Ochi revitalizaţi este un program scurt de 30 de secunde, pe care îl poţi utiliza rapid în rutina ta zilnică de dimineaţă!
5.0
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă