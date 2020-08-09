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  • Revitalizează ochii obosiţi
  • Revitalizează ochii obosiţi
  • Revitalizează ochii obosiţi
  • Revitalizează ochii obosiţi

Producție oprită

Cap accesoriu pentru VisaPure Advanced

SC6040/00

5
| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Revitalizează ochii obosiţi
Capul Fresh Eyes oferă ochilor obosiţi un impuls de prospeţime dimineaţa. Materialul răcoros de calitate superioară şi programul DualMotion oferă un masaj blând şi confortabil. Bucură-te de 30 de secunde de prospeţime şi eşti gata să începi ziua!
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Oferă un plus de prospeţime ochilor obosiţi

Revitalizează ochii obosiţi

  • Fresh Eyes

  • Cap inteligent

Un plus de prospeţime dimineaţa pentru ochii obosiţi

Capul pentru revitalizarea ochilor obosiţi este realizat dintr-un material rece special, cu înveliş ceramic de calitate. Asigură rezultate imediate, deoarece răcoreşte pielea de sub ochi în câteva secunde, oferind ochilor obosiţi un plus de prospeţime.

Delicat cu pielea subţire, fină din jurul ochilor

Datorită materialului fin şi programului delicat DualMotion, capul pentru revitalizarea ochilor oferă un masaj relaxant ce protejează pielea fină şi sensibilă din jurul ochilor.

Program de masare delicată cu 120 de nano-vibraţii pe secundă

Program de masare delicată cu 120 de nano-vibraţii pe secundă

Programul personalizat DualMotion pentru revitalizarea ochilor execută 120 de nano-vibraţii pe secundă, pentru un masaj delicat, confortabil şi revitalizant în jurul ochilor. Este special conceput pentru pielea fină şi sensibilă din jurul ochilor. Programul Ochi revitalizaţi este un program scurt de 30 de secunde, pe care îl poţi utiliza rapid în rutina ta zilnică de dimineaţă!

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

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