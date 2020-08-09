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Producție oprită

VisaPurePerie anti-imperfecţiuni

SC5994/00

5
| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Perie pentru tenul sensibil
Peria anti-imperfecţiuni îndepărtează sebumul şi celulele moarte, care îţi pot bloca porii. O combinaţie de peri lungi şi moi oferă curăţare delicată, care ţine cont de nevoile pielii sensibile, predispuse la pete.
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Perie pentru tenul sensibil

  • Pentru tenul sensibil

  • Pentru utilizare zilnică

  • Înlocuieşte o dată la 3 luni

  • Uşor de înlocuit

Perie pentru tipurile de ten sensibil

Curăţare delicată şi eficientă pentru pielea predispusă la pete. Peria îndepărtează celulele moarte de piele şi sebumul mai bine decât mâinile, fiind foarte blândă cu pielea delicată. Perii sunt subţiri, lungi şi au capete lustruite de două ori, asigurând astfel o mai mică frecare pe piele pentru un efect de curăţare mai delicat. O metodă foarte delicată pentru piele curată, cu aspect sănătos. Dezvoltată folosind informaţii de la dermatologi.

Realizată în colaborare cu dermatologi

Dermatologi de top au fost implicaţi în etapa de dezvoltare a periei anti-imperfecţiuni pentru a se asigura că peria este igienică şi sigur de folosit pe pielea predispusă la pete.

Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi mai bine urmele de machiaj, dar şi celulele de piele moarte şi lipsite de strălucire. Datorită efectului de curăţare profundă, produsele tale preferate pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele, serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de piele.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

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