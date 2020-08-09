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Pentru tenul sensibil
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Uşor de înlocuit
Curăţare delicată şi eficientă pentru pielea predispusă la pete. Peria îndepărtează celulele moarte de piele şi sebumul mai bine decât mâinile, fiind foarte blândă cu pielea delicată. Perii sunt subţiri, lungi şi au capete lustruite de două ori, asigurând astfel o mai mică frecare pe piele pentru un efect de curăţare mai delicat. O metodă foarte delicată pentru piele curată, cu aspect sănătos. Dezvoltată folosind informaţii de la dermatologi.
Dermatologi de top au fost implicaţi în etapa de dezvoltare a periei anti-imperfecţiuni pentru a se asigura că peria este igienică şi sigur de folosit pe pielea predispusă la pete.
Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi mai bine urmele de machiaj, dar şi celulele de piele moarte şi lipsite de strălucire. Datorită efectului de curăţare profundă, produsele tale preferate pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele, serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de piele.
5.0
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă