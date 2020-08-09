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  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
  • Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten

Producție oprită

VisaPurePerie pentru curăţare şi exfoliere

SC5992/10

5
| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten
Capul de periere pentru exfoliere îndepărtează delicat celulele de piele moarte şi lipsite de strălucire. Combinaţia unică de peri scurţi şi lungi oferă curăţare mai profundă.
Vezi toate beneficiile

Pentru ten curat şi catifelat

Cap de periere pentru exfoliere destinat tuturor tipurilor de ten

  • Exfoliază cu delicateţe pielea

  • Pentru utilizare săptămânală

  • Înlocuieşte o dată la 6 luni

  • Uşor de înlocuit

Perie de exfoliere pentru toate tipurile de ten

Formă special concepută a perilor: perii mai scurţi exfoliază în mod delicat, în timp ce perii mai lungi îndepărtează celulele moarte.

Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi mai bine urmele de machiaj, dar şi celulele de piele moarte şi lipsite de strălucire. Datorită efectului de curăţare profundă, produsele tale preferate pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele, serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de piele.

Compoziţie unică a perilor pentru curăţarea tenului

Toate periile VisaPure dispun de o tehnologie unică 5-în-1 a perilor. Toţi perii sunt lustruiţi de două ori, iar capete extrem de moi asigură o alunecare lină. Perii VisaPure sunt extralungi pentru un confort absolut al pielii. Pentru a asigura eficienţa, perii VisaPure sunt de până la 3 ori mai mici decât porii, iar peria deasă curăţă mai mulţi pori într-un singur tratament, conferind o senzaţie plăcută, catifelată în timpul curăţării. Materialul perilor este selectat special pentru a fi rezistent la apă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

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