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  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
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  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată
  • Epilare sigură şi delicată

Lumea Seria 7000Epilator IPL

SC1997/00

4.5
| (1180) Recenzii | 91% recomandă acest produs

1 premiu

Epilare sigură şi delicată
Obţine o piele fină, fără păr cu IPL Lumea Seria 7000. Tratamentele sunt delicate şi eficiente cu accesoriile pentru fiecare zonă a corpului.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 90 zile sau banii înapoi

Garanție extinsă

Bucură-te de 12 luni de reducere a părului*

Epilare sigură şi delicată

  • 2 accesorii: corp, faţă

  • Utilizare cu fir

  • 250.000 de impulsuri

  • Aplicaţie Lumea

Rezultate rapide cu tratamente la 2 săptămâni

Rezultate rapide cu tratamente la 2 săptămâni

Începe cu faza iniţială de doar 4 tratamente la fiecare 2 săptămâni – adică jumătate din numărul de tratamente pe care le fac alte mărci. Apoi un tratament lunar pentru a menţine rezultatele.

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

Alegeţi din 5 setări de intensitate pentru o experienţă confortabilă. Senzorul de nuanţă a pielii vă împiedică să trataţi zone ale pielii care sunt prea închise la culoare pentru tratamentul IPL.

Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Uşor de utilizat graţie unui cablu foarte lung pentru acces facil şi manevrabilitate crescută.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

1180

Recenzii

91%

recomandă acest produs

20/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Eficienta

Este un aparat care într-adevăr daca este folosit cum este recomandat își face treaba.ai nevoie de foarte multa răbdare pentru a nu rata nicio porțiune.

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL

27/03/2026

România

România

Produsul este excelent pentru mine!

Mi se pare genial, eu sunt specialist de epilare definitivă în salon, eu am deja 8-9 ședințe de epilare definitivă cu un aparat profesional la salon, am vrut să îmi țin din scurt firele de păr și de-aceea mi-am achiziționat acest aparat, este chiar foarte bun și l-am prins și la un preț super bun cu câteva cupoane. Recomand din suflet.

Avantaje

Îți poți întreține epilarea acasă, la un preț super bun față de saloane.

Dezavantaje

Dacă nu aș fii avut cupoanele de reducere, mi-ar fii fost greu să-l achiziționez.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL

06/06/2025

România

România

E ok. Își face treaba.

Este ușor de folosit si deja se observă mici rezultate de la prima utilizare. Cu siguranta vor aparea rezultate mult mai bune dupa ceva timp. Totusi trebuie luat in considerare ca fiecare corp e diferit si rezultatele variaza de la o persoana la alta. Mi a placut acest produs si il recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL

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Referințe

  1. Reducerea medie a părului de pe gambe după 12 tratamente este de 82%

  2. La urmarea unui program de tratament. Calculat pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips.