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SBD7000/10
Rock n roll
Savuraţi muzica şi filmele pe iPhone cu SBD7000. Pur şi simplu rotiţi staţia de conectare pentru a viziona filmul şi boxele comută automat pentru un sunet stereo optim. Tehnologia de ecranare a telefonului mobil oferă un sunet fără încărcări statice.
Alimentaţi boxele cu un adaptor CA pentru a vă bucura de muzică acasă
Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl converteşte în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obţinerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale AB.
Activaţi Dynamic Bass Boost (DBB) şi frecvenţele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obţine o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veţi auzi başi impresionanţi tot timpul.
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