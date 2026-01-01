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  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
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  • Fotografie cu produsul în uz
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Producție oprită

Staţie de conectare cu boxe

SBD7000/10

Rock n roll

Savuraţi muzica şi filmele pe iPhone cu SBD7000. Pur şi simplu rotiţi staţia de conectare pentru a viziona filmul şi boxele comută automat pentru un sunet stereo optim. Tehnologia de ecranare a telefonului mobil oferă un sunet fără încărcări statice.

Vezi toate beneficiile

Staţie rotativă de conectare cu boxe pentru iPhone

Rock n roll

Adaptorul CA vă permite alimentarea acasă.

Alimentaţi boxele cu un adaptor CA pentru a vă bucura de muzică acasă

Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl converteşte în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obţinerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale AB.

Sistemul Dynamic Bass Boost creşte electronic tonurile joase

Sistemul Dynamic Bass Boost creşte electronic tonurile joase

Activaţi Dynamic Bass Boost (DBB) şi frecvenţele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obţine o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veţi auzi başi impresionanţi tot timpul.

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