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Producție oprită
SBA161/10
Sunet stereo puternic
Bucuraţi-vă de sunet stereo puternic şi extins la telefonul dvs. Nokia cu conectorul de 2,5 mm. Aceste difuzoare cuprind un amplificator digital extrem de eficient şi fără interferenţe şi sunt însoţite de un suport de telefon integrat.
Materialele rezistente şi uşoare vă permit să transportaţi boxele cu dvs. oriunde aţi merge.
Acest canal acustic suplimentar amplifică basul, permiţându-vă să vă bucuraţi de un realism unic.
Opţiunile de alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA permit flexibilitate maximă la utilizarea sistemului. Acum vă puteţi bucura de muzica preferată oriunde aţi fi.
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