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Producție oprită

Sistem de boxe portabil

SBA161/10

Sunet stereo puternic

Bucuraţi-vă de sunet stereo puternic şi extins la telefonul dvs. Nokia cu conectorul de 2,5 mm. Aceste difuzoare cuprind un amplificator digital extrem de eficient şi fără interferenţe şi sunt însoţite de un suport de telefon integrat.

Vezi toate beneficiile

pentru telefonul dvs. Nokia

Sunet stereo puternic

Design uşor şi portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând

Design uşor şi portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând

Materialele rezistente şi uşoare vă permit să transportaţi boxele cu dvs. oriunde aţi merge.

Tubul acustic de bas accentuează tonurile joase

Acest canal acustic suplimentar amplifică basul, permiţându-vă să vă bucuraţi de un realism unic.

Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.

Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.

Opţiunile de alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA permit flexibilitate maximă la utilizarea sistemului. Acum vă puteţi bucura de muzica preferată oriunde aţi fi.

Specificaţii tehnice

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