Acces la mii de aplicaţii şi de jocuri prin intermediul Android Market

Bucuraţi-vă de aplicaţii extraordinare de la Android Market. Nu trebuie decât să faceţi clic pe pictograma de pe GoGear pentru a vă conecta la Android Market prin Wi-Fi şi să începeţi să căutaţi aplicaţii publicate de către furnizori terţi de încredere. Descărcaţi jocuri, instrumente şi cărţi electronice sau aplicaţii pentru a vă personaliza GoGear – gratuit sau pentru o sumă modică. Interfaţa clară, uşor de utilizat, vă permite să parcurgeţi intuitiv aplicaţii care pot fi sortate în funcţie de clasificare, categorie sau popularitate. Descărcaţi aplicaţii direct pe GoGear şi bucuraţi-vă instantaneu de acestea. GoGear transformă viaţa la drum într-o călătorie incitantă.