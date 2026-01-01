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SA3CNT16K/12
Aplicaţii şi jocuri la nesfârşit la vârfurile degetelor
GoGear Connect este dispozitivul perfect pentru divertisment în deplasare. Descărcaţi aplicaţii şi jocuri Android la nesfârşit. Savuraţi sunetul bogat de la căştile pentru izolarea sunetului, graţie FullSound şi Surround pentru filme, sau de la difuzorul puternic, integrat.
Connect 3
16 GB*
Bucuraţi-vă de aplicaţii extraordinare de la Android Market. Nu trebuie decât să faceţi clic pe pictograma de pe GoGear pentru a vă conecta la Android Market prin Wi-Fi şi să începeţi să căutaţi aplicaţii publicate de către furnizori terţi de încredere. Descărcaţi jocuri, instrumente şi cărţi electronice sau aplicaţii pentru a vă personaliza GoGear – gratuit sau pentru o sumă modică. Interfaţa clară, uşor de utilizat, vă permite să parcurgeţi intuitiv aplicaţii care pot fi sortate în funcţie de clasificare, categorie sau popularitate. Descărcaţi aplicaţii direct pe GoGear şi bucuraţi-vă instantaneu de acestea. GoGear transformă viaţa la drum într-o călătorie incitantă.
Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătăţind-o şi amplificând-o în mod substanţial, astfel încât să experimentaţi o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experienţa renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generaţie. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime şi un impact superioare, o voce intensificată şi o claritate a instrumentelor, precum şi detalii bogate. Redescoperiţi melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza şi vă va invita să dansaţi.
Surround pentru filme este o tehnologie audio avansată care analizează în mod direct fiecare sursă de sunet din coloana sonoră a unui film sau a unui material video pentru a recrea o ambianţă sonoră naturală cu elemente sonore care sunt localizate individual şi precis. Elementele de sunet procesate sunt, apoi, transmise direct la fiecare ureche prin căşti intraauriculare. Surround pentru filme generează un spaţiu acustic natural bazat pe conţinutul coloanei sonore. Rezultatul aduce ascultătorul exact în mijlocul acţiunii pentru o experienţă sonoră copleşitoare - exact aşa cum a intenţionat inginerul de sunet al filmului.
Premii
Recenzii
Capacitatea de stocare a fost calculată pe eşantioane de 4 minute pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 128 kbps pentru codare MP3.
Viteza de transfer efectivă poate varia în funcţie de sistemul de operare şi de configuraţia aplicaţiei software.
1 GB = 1 miliard de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi mai redusă.
De la Philips