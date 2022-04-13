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Aparate de bărbierit
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Shaver series 9000 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Producție oprită
Asistență
S9111/31
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
Toate (4)
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Accesoriu reglabil de aranjat barba RQ111
Shaver series 9000Partea inferioară a unităţii de bărbierit
Adaptor de alimentare
ShaversCorpul periei
Pieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Suport pentru capul de bărbierit
ShaverAparat de tuns de precizie
Capac de protecţie
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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