Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100 %.
Lame DualPrecision
Unitate de schimb
Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx)
Capetele de schimb RQ11 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit SensoTouch 2D (RQ11xx).
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
Sistemul cu două lame încorporat în aparatul de bărbierit electric Philips ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Avantaje
očekávání se splnilo
Dezavantaje
žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Data utilizării 2020-04-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Data utilizării 2020-04-19
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava