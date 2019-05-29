Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Reînnoiţi pentru rezultate optime
Pentru a menţine performanţa maximă a aparatului de ras Philips, înlocuiţi capetele de bărbierire la fiecare doi ani.
Suprafaţa de bărbierit a aparatului de ras electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin pe pielea ta, pentru un bărbierit foarte precis.
Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.
Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Avantaje
očekávání se splnilo
Dezavantaje
žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Data utilizării 2020-04-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Data utilizării 2020-04-19
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava