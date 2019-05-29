ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Foto produs unic

Producție oprită

Aparat de ras

RQ11/40

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Reînnoiţi pentru rezultate optime

Pentru a menţine performanţa maximă a aparatului de ras Philips, înlocuiţi capetele de bărbierire la fiecare doi ani.

Vezi toate beneficiile

Reînnoiţi pentru rezultate optime

SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

Suprafaţa de bărbierit a aparatului de ras electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin pe pielea ta, pentru un bărbierit foarte precis.

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.

Sistemul GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei tale

Sistemul GyroFlex 2D se adaptează uşor la curbele feţei tale

Sistemul GyroFlex 2D al aparatului de bărbierit care urmează contururile se adaptează uşor la curbele feţei, reducând presiunea şi iritaţia la minim pentru un bărbierit eficient.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Avantaje

očekávání se splnilo

Dezavantaje

žádné

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Data utilizării 2020-04-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Data utilizării 2020-04-19

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips