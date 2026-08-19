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Aparate de bărbierit
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Shaver series 7000 SensoTouch aparat de bărbierit electric pt bărbierit umed/uscat
Producție oprită
Asistență
RQ1180/16
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Capac de protecţie
ShaversPerie de curăţat
Shaver series 7000& 9000Partea inferioară a unităţii de bărbierit
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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