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Producție oprită

capete de bărbierit

RQ10/50

Asigură un bărbierit precis

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100%

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Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Asigură un bărbierit precis

  • TripleTrack

  • Unitate de înlocuire

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Flex & Pivot Action urmăreşte fiecare linie a feţei dumneavoastră

Trei capete flexibile independent într-un aparat de ras care pivotează într-o mişcare complexă. Această combinaţie unică asigură un contact optim cu pielea din zonele curbate pentru a prinde chiar şi cele mai dificile fire de pe gât.

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Specificaţii tehnice

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