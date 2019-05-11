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Producție oprită
Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut foarte uşor
Aranjează-ţi barba aşa cum doreşti cu acest aparat de tuns barba şi pentru aspect nebărbierit. Acesta are o precizie de la 0,5 mm la 10 mm.
Setări de precizie de 0,5 mm
Lame moderne din titan
Încărc. 1h/utiliz. fără fir 90 min.
Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca pur şi simplu setările de lungime dorite: de la o barbă de 3 zile de 0,5 mm, la o barbă completă de 10 mm, în paşi precişi de 0,5 mm.
Lamele moderne din titan pentru performanţă superioară de tăiere şi ascuţime de durată
Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie pentru un aspect nebărbierit perfect, de numai 0,5 mm.
4.6
din 5
88
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Ovidium
11/05/2019
România
Un produs excelent pentru tuns barba
Am achiziționat acest produs pentru a înlocui lama de ras și este cel mai bun din câte am folosit. Ușor de manevrat și foarte precis. Bateria are o autonomie foarte buna și după multe încărcari.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
dodgeady
16/01/2018
România
excelent
un produs care isi face treaba sunt foarte multumit de alegrea facuta si recomand cu caldura
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
AverageJoe
20/07/2017
România
Cumpărător verificat
Potrivit pentru mine
Aparatul e ok, tunde barba egal cu exceptia mustatii sub nas unde se simte nevoia de un tool specific. Nu am o barba extrem de deasa dar la peste 5 mm devine insuportabila. Cu trimmerul acesta reusesc s-o aduc la normal.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
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