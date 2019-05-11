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Producție oprită

Beardtrimmer series 3000Aparat de tuns barba

QT4015/16

4.6

| (88) Recenzii | 95% recomandă acest produs

Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut foarte uşor

Aranjează-ţi barba aşa cum doreşti cu acest aparat de tuns barba şi pentru aspect nebărbierit. Acesta are o precizie de la 0,5 mm la 10 mm.

Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Cel mai comod mod de a începe obţinerea unui aspect nebărbierit

Aspectul unei bărbi de 3 zile obţinut foarte uşor

  • Setări de precizie de 0,5 mm

  • Lame moderne din titan

  • Încărc. 1h/utiliz. fără fir 90 min.

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 0,5-10 mm

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 0,5-10 mm

Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca pur şi simplu setările de lungime dorite: de la o barbă de 3 zile de 0,5 mm, la o barbă completă de 10 mm, în paşi precişi de 0,5 mm.

Performanţă de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Performanţă de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Lamele moderne din titan pentru performanţă superioară de tăiere şi ascuţime de durată

Precizie de 0,5 mm

Precizie de 0,5 mm

Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie pentru un aspect nebărbierit perfect, de numai 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

88

Recenzii

95%

recomandă acest produs

1

11/05/2019

România

România

Un produs excelent pentru tuns barba

Am achiziționat acest produs pentru a înlocui lama de ras și este cel mai bun din câte am folosit. Ușor de manevrat și foarte precis. Bateria are o autonomie foarte buna și după multe încărcari.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

16/01/2018

România

România

excelent

un produs care isi face treaba sunt foarte multumit de alegrea facuta si recomand cu caldura

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

20/07/2017

România

România

Cumpărător verificat

Potrivit pentru mine

Aparatul e ok, tunde barba egal cu exceptia mustatii sub nas unde se simte nevoia de un tool specific. Nu am o barba extrem de deasa dar la peste 5 mm devine insuportabila. Cu trimmerul acesta reusesc s-o aduc la normal.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 