Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Barba perfectă uşor de realizat
Aranjaţi-vă barba aşa cum doriţi cu ajutorul acestui aparat de tuns barba. Acesta are o precizie de 1 - 10 mm.
Setări de precizie de 1 mm
Lame din oţel inoxidabil
Încărcare 10 ore/utilizare 45 min
Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie pentru o barbă perfectă de 3 zile, cu o lungime de numai 1 mm.
Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca setările de lungime dorite: de la o barbă scurtă de 1 mm, la o barbă completă de 10 mm, în paşi precişi de 1 mm.
Lamele din oţel cu ascuţire automată ale aparatului de tuns barba Philips 3000 rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi pentru a oferi un tuns perfect şi totuşi protector, de fiecare dată.
4.2
din 5
11
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Victor
20/04/2017
Polska
Cumpărător verificat
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Maxx
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry model,polecam.
Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.