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Producție oprită

Beardtrimmer series 3000aparat de tuns barba

QT4000/15

4.2

| (11) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Barba perfectă uşor de realizat

Aranjaţi-vă barba aşa cum doriţi cu ajutorul acestui aparat de tuns barba. Acesta are o precizie de 1 - 10 mm.

Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Cel mai comod mod de a începe realizarea unei bărbi

Barba perfectă uşor de realizat

  • Setări de precizie de 1 mm

  • Lame din oţel inoxidabil

  • Încărcare 10 ore/utilizare 45 min

Precizie de 1 mm

Precizie de 1 mm

Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie pentru o barbă perfectă de 3 zile, cu o lungime de numai 1 mm.

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 1-10 mm

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 1-10 mm

Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca setările de lungime dorite: de la o barbă scurtă de 1 mm, la o barbă completă de 10 mm, în paşi precişi de 1 mm.

Obţine un tuns perfect, dar protector

Obţine un tuns perfect, dar protector

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale aparatului de tuns barba Philips 3000 rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi pentru a oferi un tuns perfect şi totuşi protector, de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.2

din 5

11

Recenzii

90%

recomandă acest produs

1

20/04/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry model,polecam.

Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 