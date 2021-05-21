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Producție oprită

StyleShaverAp. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

QS6141/32

4.5

| (30) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Creaţi-vă stilul

Definiţi-vă stilul cu StyleShaver de la Philips. La un gest al încheieturii dvs., acest aparat cu două capete pentru aranjarea bărbii şi pentru bărbierit are tot ceea ce vă trebuie pentru a crea orice stil, de la un aspect nebărbierit perfect, la o barbă stilată sau un bărbierit complet.

Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tundeţi, aranjaţi, radeţi - creaţi-vă stilul!

Creaţi-vă stilul

  • Intervale de 0,5

  • Aparat de tuns cu două laturi

  • Utiliz. fără fir 75 min/încărc. 4 ore

  • Suprafaţă de ras dublă

Maşină de tuns barba/aspect nebărbierit: 12 setări lungime 0,5-10 mm

Maşină de tuns barba/aspect nebărbierit: 12 setări lungime 0,5-10 mm

Cu dispozitivul de tuns integral metalic (32 mm) şi cu pieptenele cu 12 reglaje de lungime vă este uşor să obţineţi exact lungimea dorită a bărbii. Fixaţi setarea perfectă a lungimii cu inelul de reglare. Dispozitivul de tuns metalic durabil, cu margini rotunjite care protejează pielea, garantează o tundere precisă şi egală.

Suprafaţă de ras dublă: rade cu 20% mai rapid ca înainte

Suprafaţă de ras dublă: rade cu 20% mai rapid ca înainte

Noul aparat de bărbierit cu dublă suprafaţă de ras facilitează bărbieritul în jurul formei bărbii. Dispozitivul de tundere din mijloc prinde firele mai lungi şi mai tari, iar cele 2 suprafeţe de ras flotante le rad perfect pe toate celelalte.

Dispozitiv tuns integral metalic 32 mm sau 15 mm pentru detalii perfecte

Dispozitiv tuns integral metalic 32 mm sau 15 mm pentru detalii perfecte

Detaşaţi pieptenele reglabil şi dedesubt găsiţi un dispozitiv de tuns integral metalic cu două capete. Folosiţi capătul de 32 mm pentru o tundere de înaltă performanţă şi pe cel de 15 mm pentru lucrul precis, de detaliu în locurile greu accesibile. Vârfurile rotunjite asigură o atingere delicată a pielii. Elementele de tăiere mai fine furnizează un tuns scurt, cu rezultate perfecte - excelent pentru micile detalii sau pentru locuri ca cel de sub nas şi din jurul gurii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

30

Recenzii

80%

recomandă acest produs

21/05/2021

România

România

produsul satisface si cele mai fine asteptari

Fiabil, rapid si rezistent las socuri (mecanice - scapat din mana pe gresia din baie)

Avantaje

comod

Dezavantaje

se descarca relativ repede

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Data utilizării 2019-05-21

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Data utilizării 2019-05-21

01/05/2020

România

România

Foarte multumit

Produsul corespunde 100% prezentarii producztorului, comentariilor de pe site si asteptarilor mele. Dupa cateva utilizari, pot sa imi exprim fara rezerve intreaga satisfactie pentru aceasta achizitie: nu foarte zgomotos, l-am utilizat de 3 ori pana acum cu o singura incarcare (si inca mai merge), nu ciupeste deloc, taie si firele cele mai subtiri, arata foarte bine. Ce mi-ar fi placut ar fi fost o husa/cutie pentru transport.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Data utilizării 2020-04-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Data utilizării 2020-04-01

20/04/2020

România

România

Cea mai buna investitie

Acest aparat este un aparat de calitate, si de lunga durata. De cand l-am cumparat nu s-a sricat bateria, lamele nu s-au uzat, este rezistent la apa, si foarte practic si usor de folosit. Recomand.

Avantaje

usor, practic, rezistent la apa, bateria de lunga durata

Dezavantaje

nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Data utilizării 2018-04-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă

Data utilizării 2018-04-20

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 