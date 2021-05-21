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Producție oprită
Creaţi-vă stilul
Definiţi-vă stilul cu StyleShaver de la Philips. La un gest al încheieturii dvs., acest aparat cu două capete pentru aranjarea bărbii şi pentru bărbierit are tot ceea ce vă trebuie pentru a crea orice stil, de la un aspect nebărbierit perfect, la o barbă stilată sau un bărbierit complet.
Intervale de 0,5
Aparat de tuns cu două laturi
Utiliz. fără fir 75 min/încărc. 4 ore
Suprafaţă de ras dublă
Cu dispozitivul de tuns integral metalic (32 mm) şi cu pieptenele cu 12 reglaje de lungime vă este uşor să obţineţi exact lungimea dorită a bărbii. Fixaţi setarea perfectă a lungimii cu inelul de reglare. Dispozitivul de tuns metalic durabil, cu margini rotunjite care protejează pielea, garantează o tundere precisă şi egală.
Noul aparat de bărbierit cu dublă suprafaţă de ras facilitează bărbieritul în jurul formei bărbii. Dispozitivul de tundere din mijloc prinde firele mai lungi şi mai tari, iar cele 2 suprafeţe de ras flotante le rad perfect pe toate celelalte.
Detaşaţi pieptenele reglabil şi dedesubt găsiţi un dispozitiv de tuns integral metalic cu două capete. Folosiţi capătul de 32 mm pentru o tundere de înaltă performanţă şi pe cel de 15 mm pentru lucrul precis, de detaliu în locurile greu accesibile. Vârfurile rotunjite asigură o atingere delicată a pielii. Elementele de tăiere mai fine furnizează un tuns scurt, cu rezultate perfecte - excelent pentru micile detalii sau pentru locuri ca cel de sub nas şi din jurul gurii.
4.5
din 5
30
Recenzii
80%
recomandă acest produs
21/05/2021
România
produsul satisface si cele mai fine asteptari
Fiabil, rapid si rezistent las socuri (mecanice - scapat din mana pe gresia din baie)
Avantaje
comod
Dezavantaje
se descarca relativ repede
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Data utilizării 2019-05-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Data utilizării 2019-05-21
mugur_c
01/05/2020
România
Foarte multumit
Produsul corespunde 100% prezentarii producztorului, comentariilor de pe site si asteptarilor mele. Dupa cateva utilizari, pot sa imi exprim fara rezerve intreaga satisfactie pentru aceasta achizitie: nu foarte zgomotos, l-am utilizat de 3 ori pana acum cu o singura incarcare (si inca mai merge), nu ciupeste deloc, taie si firele cele mai subtiri, arata foarte bine. Ce mi-ar fi placut ar fi fost o husa/cutie pentru transport.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Data utilizării 2020-04-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Data utilizării 2020-04-01
DeXeL
20/04/2020
România
Cea mai buna investitie
Acest aparat este un aparat de calitate, si de lunga durata. De cand l-am cumparat nu s-a sricat bateria, lamele nu s-au uzat, este rezistent la apa, si foarte practic si usor de folosit. Recomand.
Avantaje
usor, practic, rezistent la apa, bateria de lunga durata
Dezavantaje
nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Data utilizării 2018-04-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleShaver QS6141/32 Ap. bărbierit şi acc. aranjare rezistente la apă
Data utilizării 2018-04-20
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