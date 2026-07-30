Producție oprită
Baterie reîncărcabilă Li-ion
Pieptene de precizie cu 12 lungimi
Utilizare umedă şi uscată
Indicator baterie
Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.
Tunde-ţi barba la lungimea scurtă preferată. Philips OneBlade dispune de un pieptene de precizie cu 12 lungimi pe care îl poţi utiliza pentru a crea orice, de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt sau stilul cu barbă lungă.
Obţine linii precise în doar câteva secunde cu lama cu două tăişuri care îţi permite să vezi fiecare fir de păr pe care îl tai.
Premii
4.5
din 5
1034
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Laura P
30/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte practic !
Recomand cu drag acest produs! Nu irită și este ușor de folosit!
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-07-22
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-07-22
Adifa22
15/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Avantaje
Rade fără iritare
Dezavantaje
Se uzează lama prea repede
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-01
HatLuc
10/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent Corespunde cerințelor Firmă care respectă clienții
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Date of Use 2026-04-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body
Date of Use 2026-04-24
Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.