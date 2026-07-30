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  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

Producție oprită

OneBlade ProFaţă

QP6530/15

4.5
| (1034) Recenzii | 90% recomandă acest produs

1 premiu

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
Philips OneBlade Pro este un aparat hibrid revoluţionar de aranjare, care poate să tundă, să radă, precum şi să creeze linii şi margini bine definite pe orice lungime de păr. Nu mai este nevoie să foloseşti mai multe instrumente şi etape. OneBlade face totul.
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

  • Baterie reîncărcabilă Li-ion

  • Pieptene de precizie cu 12 lungimi

  • Utilizare umedă şi uscată

  • Indicator baterie

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.

Scurtează-ţi părul

Scurtează-ţi părul

Tunde-ţi barba la lungimea scurtă preferată. Philips OneBlade dispune de un pieptene de precizie cu 12 lungimi pe care îl poţi utiliza pentru a crea orice, de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt sau stilul cu barbă lungă.

Dă-i contur

Dă-i contur

Obţine linii precise în doar câteva secunde cu lama cu două tăişuri care îţi permite să vezi fiecare fir de păr pe care îl tai.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-3112060

Recenzii

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4.5

din 5

1034

Recenzii

90%

recomandă acest produs

30/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte practic !

Recomand cu drag acest produs! Nu irită și este ușor de folosit!

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-07-22

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-07-22

15/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Avantaje

Rade fără iritare

Dezavantaje

Se uzează lama prea repede

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-01

10/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent Corespunde cerințelor Firmă care respectă clienții

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Date of Use 2026-04-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Pro 360 QP6552/30 Face + Body

Date of Use 2026-04-24

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.