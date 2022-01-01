Producție oprită
Tunde, conturează, rade
Pentru orice lungime de păr
Pieptene de precizie cu 12 lungimi
Reîncărcabil, utilizare umedă & uscată
Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.
Tunde-ţi barba la lungimea scurtă preferată. Philips OneBlade dispune de un pieptene de precizie cu 12 lungimi pe care îl poţi utiliza pentru a crea orice, de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt sau stilul cu barbă lungă.
Obţine linii precise în doar câteva secunde cu lama cu două tăişuri care îţi permite să vezi fiecare fir de păr pe care îl tai.
4.6
din 5
740
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Marian C
01/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
un produs foarte practic si durabil
Am gasit in sfarsit, dupa ani de cautari, aparatul electric de barbierit care imi trebuia! Pentru ca am o barba mai aspra, cu nimic altceva in afara de clasica lama nu ma puteam barbieri.
Avantaje
Eficient si durabil
Dezavantaje
Nu are un toc pentru pastrare si transport
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro
pavelionutdorin
31/12/2021
România
excelent
sunt foarte multumit de acest produs, recomand cu caldura
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro
Katana7
26/05/2021
România
Cumpărător verificat
Corespunde așteptărilor
In combinație cu gelul de ras oferă un bărbierit fără a lasa fata iritata, aproape ca o lama de ras. Ușor de manevrat si cu o autonomie a bateriei peste așteptări. Il folosesc in combinație si cu accesoriile pentru corp ( care corespund așteptărilor).
Avantaje
Nu irita fata chair si folosit de trei ori pe săptămâna
Dezavantaje
Nu am identificat pana la momentul recenziei
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QP6520/20 OneBlade Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QP6520/20 OneBlade Pro
Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.
Se potriveşte cu toate produsele OneBlade: Cu excepţia QP4xx