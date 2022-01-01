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  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
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  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

Producție oprită

OneBlade Pro

QP6510/20

4.6
| (740) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
Philips OneBlade este un aparat hibrid nou şi revoluţionar pentru aranjarea bărbii, care poate să tundă, să bărbierească, precum şi să creeze linii şi margini bine definite pe orice lungime de păr. Nu mai este nevoie să foloseşti mai multe instrumente şi etape. OneBlade face totul.**
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

  • Tunde, conturează, rade

  • Pentru orice lungime de păr

  • Pieptene de precizie cu 12 lungimi

  • Reîncărcabil, utilizare umedă & uscată

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.

Scurtează-ţi părul

Tunde-ţi barba la lungimea scurtă preferată. Philips OneBlade dispune de un pieptene de precizie cu 12 lungimi pe care îl poţi utiliza pentru a crea orice, de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt sau stilul cu barbă lungă.

Dă-i contur

Obţine linii precise în doar câteva secunde cu lama cu două tăişuri care îţi permite să vezi fiecare fir de păr pe care îl tai.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.6

din 5

740

Recenzii

93%

recomandă acest produs

01/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

un produs foarte practic si durabil

Am gasit in sfarsit, dupa ani de cautari, aparatul electric de barbierit care imi trebuia! Pentru ca am o barba mai aspra, cu nimic altceva in afara de clasica lama nu ma puteam barbieri.

Avantaje

Eficient si durabil

Dezavantaje

Nu are un toc pentru pastrare si transport

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro

31/12/2021

România

România

excelent

sunt foarte multumit de acest produs, recomand cu caldura

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QP6510/20 OneBlade Pro

26/05/2021

România

România

Cumpărător verificat

Corespunde așteptărilor

In combinație cu gelul de ras oferă un bărbierit fără a lasa fata iritata, aproape ca o lama de ras. Ușor de manevrat si cu o autonomie a bateriei peste așteptări. Il folosesc in combinație si cu accesoriile pentru corp ( care corespund așteptărilor).

Avantaje

Nu irita fata chair si folosit de trei ori pe săptămâna

Dezavantaje

Nu am identificat pana la momentul recenziei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QP6520/20 OneBlade Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QP6520/20 OneBlade Pro

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Referințe

  1. Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.

  2. Se potriveşte cu toate produsele OneBlade: Cu excepţia QP4xx