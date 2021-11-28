Producție oprită
Tunde, conturează, bărbierește
1 rezervă OneBlade + pieptene corp
Lama din otel inoxidabil care dureaza pana la 4 luni*
Lama din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine aspectul proaspăt
Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini curate, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.
Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire
4.6
din 5
161
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Adi M.
28/11/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Aparat necesar oricarui barbat. Foarte bun pentru barba cat si pentru corp. Acumulatorul tine foarte mult, mai mult de o luna. Recomand cu toata convingerea.
Avantaje
Tunde usor si bine. Acumulator de top
Dezavantaje
Barba creste mai repede decat dupa barbieritul cu lama
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP620/50 Kit față + corp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP620/50 Kit față + corp
Myk1
21/06/2021
România
Excelent
Lama de corp face toti bani, este extraordinara,lasa pielea foarte fina si nu irita iar de schimbat este foarte usor avand 2 butonase.Am lama de 4 luni si tunde ca noua folosita de 2 ori pe saptamana.Sunt foarte multumit!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp
Edutu
21/06/2021
România
Excelenta lama si usor de aplicat
Dragilor, acest aparat are o lama care, pe mine, m a lasat masca! Taie foarte bine si scurt, cel putin la nivel de contur este excelenta! Ca si ușurintă de spalare se scoate imediat si se aplica la fel de usor de aparat! Sunt foarte multumit!
Avantaje
Lama taie foarte bine si se aplica usor de aparat
Dezavantaje
Un pic cam lata, daca era un pic mai mica ca si latime ca sa intre prin zone mai greu accesibile gen ureche era perfect
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp
Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.