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  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
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  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
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  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr

Producție oprită

OneBladeKit pentru corp

QP610/50

4.6
| (161) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
Sistemul său dublu de protecţie: un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă care abordează orice lungime de păr
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, taie şi rade orice lungime de păr

  • Tunde, conturează, bărbierește

  • 1 rezervă OneBlade + pieptene corp

  • Lama din otel inoxidabil care dureaza pana la 4 luni*

  • Lama din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine aspectul proaspăt

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini curate, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.

Pentru toate mânerele OneBlade

Pentru toate mânerele OneBlade

Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lamă care nu se uzează repede

Lamă care nu se uzează repede

Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

161

Recenzii

92%

recomandă acest produs

28/11/2021

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Aparat necesar oricarui barbat. Foarte bun pentru barba cat si pentru corp. Acumulatorul tine foarte mult, mai mult de o luna. Recomand cu toata convingerea.

Avantaje

Tunde usor si bine. Acumulator de top

Dezavantaje

Barba creste mai repede decat dupa barbieritul cu lama

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP620/50 Kit față + corp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP620/50 Kit față + corp

21/06/2021

România

România

Excelent

Lama de corp face toti bani, este extraordinara,lasa pielea foarte fina si nu irita iar de schimbat este foarte usor avand 2 butonase.Am lama de 4 luni si tunde ca noua folosita de 2 ori pe saptamana.Sunt foarte multumit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp

21/06/2021

România

România

Excelenta lama si usor de aplicat

Dragilor, acest aparat are o lama care, pe mine, m a lasat masca! Taie foarte bine si scurt, cel putin la nivel de contur este excelenta! Ca si ușurintă de spalare se scoate imediat si se aplica la fel de usor de aparat! Sunt foarte multumit!

Avantaje

Lama taie foarte bine si se aplica usor de aparat

Dezavantaje

Un pic cam lata, daca era un pic mai mica ca si latime ca sa intre prin zone mai greu accesibile gen ureche era perfect

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP610/50 Kit pentru corp

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.