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  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort

OneBlade 360Lame de schimb (3 buc)

QP430/50

4.6
| (3078) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort
Inovatoarea lamă 360 poate flexa în toate direcțiile pentru a se adapta contururilor feței. Acest design înlesnește contactul constant cu pielea, în deplin control. Tunde și rade cu ușurință zonele greu accesibile – cu puține mișcări și confort excelent.
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr fără efort

  • Mobilitatea lamelor 360 asigură un contact optim pe forma feței

  • Lame bidirecționale (tăiș dublu)

  • Compatibile cu toate aparatele OneBlade

  • Lama din oțel inoxidabil durează până la 4 luni*

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini precise, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.

Se potriveşte cu mânerele OneBlade**

Se potriveşte cu mânerele OneBlade**

Se potriveşte cu toate produsele OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), cu excepţia QP1XXX, QI1XXX. Sistemul de prindere este compatibil și cu modelele QP652x, QP651x, QP662x, QP6505, dar lamele folosite împreună cu aceste modele nu vor flexa în toate direcțiile

Lamă care nu se uzează repede

Lamă care nu se uzează repede

Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

3078

Recenzii

93%

recomandă acest produs

10/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

48

Este OK.O recomand tuturor.Am recomandat-o amicilor mei

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă

Date of Use 2026-06-03

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă

Date of Use 2026-06-03

14/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Am ramas uimit de cat de bine tunde/rade O recomand cu incredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)

11/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Rezistente si durabile, nu se compara cu cele cumparate de pe Emag

Avantaje

Durabilitate

Dezavantaje

Pretul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.

  2. cu excepţia QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505