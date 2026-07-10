Mobilitatea lamelor 360 asigură un contact optim pe forma feței
Lame bidirecționale (tăiș dublu)
Compatibile cu toate aparatele OneBlade
Lama din oțel inoxidabil durează până la 4 luni*
Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini precise, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.
Se potriveşte cu toate produsele OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), cu excepţia QP1XXX, QI1XXX. Sistemul de prindere este compatibil și cu modelele QP652x, QP651x, QP662x, QP6505, dar lamele folosite împreună cu aceste modele nu vor flexa în toate direcțiile
Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire.
4.6
din 5
3078
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Ginu
10/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
48
Este OK.O recomand tuturor.Am recomandat-o amicilor mei
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă
Date of Use 2026-06-03
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă
Date of Use 2026-06-03
Mirce0ne
14/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Am ramas uimit de cat de bine tunde/rade O recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)
Alexutzu
11/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Rezistente si durabile, nu se compara cu cele cumparate de pe Emag
Avantaje
Durabilitate
Dezavantaje
Pretul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)
Pentru cel mai bun ras. Pe baza a 2 raderi complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.
cu excepţia QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505