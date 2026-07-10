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  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort

Producție oprită

OneBlade 360Faţă

QP2734/20

4.6
| (3078) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort
Noul OneBlade 360 tunde, conturează şi rade orice lungime de păr, mai uşor ca niciodată. Rade şi tunde cu uşurinţă, chiar şi cele mai greu accesibile zone cu mai puţine* treceri. Nu mai trebuie să utilizaţi mai mulţi paşi şi instrumente. OneBlade face totul.
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, taie şi rade orice lungime de păr fără efort

  • 60 min autonomia bateriei

  • 1 lamă 360

  • Pieptene cu 5 setări de lungime

  • Cablu alimentare USB-A

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade are o tehnologie revoluţionară concepută pentru îngrijirea feţei. Poate să bărbierească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mişcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar şi pe firele mai lungi.

Lamă 360 inovatoare

Lamă 360 inovatoare

Lama 360 inovatoare se poate flexa în toate direcţiile pentru a se adapta la conturul feţei. Designul permite contactul cu pielea şi controlul constant. Tunde şi rade uşor zonele greu accesibile — cu puţine mişcări şi confort excelent.

Pieptene reglabil 5 în 1

Pieptene reglabil 5 în 1

Fără piepteni pentru barbă rătăciţi. Faceţi mai mult cu mai puţin cu noul pieptene reglabil 5 în 1. Design unic deschis al pieptenelui pentru un tuns eficient fără înfundare şi întreruperea rutinei - chiar şi pe părul lung şi des.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

3078

Recenzii

93%

recomandă acest produs

10/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

48

Este OK.O recomand tuturor.Am recomandat-o amicilor mei

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă

Date of Use 2026-06-03

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP2724/31 Faţă

Date of Use 2026-06-03

14/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Am ramas uimit de cat de bine tunde/rade O recomand cu incredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 cu aplicație conexă QP4530/30 (pentru față)

11/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Rezistente si durabile, nu se compara cu cele cumparate de pe Emag

Avantaje

Durabilitate

Dezavantaje

Pretul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade 360 QP430/50 Lame de schimb (3 buc)

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Referințe

  1. Comparativ cu predecesorul QP210

  2. Pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.