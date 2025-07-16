Acest produs
OneBlade
Lame de schimb (4 buc)
195,99 lei
OneBlade 360
Lame de schimb (2 buc)
113,99 lei
195,99 lei
195,99 lei
Pentru bărbierit, tuns, conturat
Lame bidirecționale (tăiș dublu)
Compatibile cu orice aparat OneBlade
Lama din oţel inoxidabil, cu indicator de uzură (⏏), durează până la 4 luni*
Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini curate, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.
Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire
4.5
din 5
312
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Bobiță28sept
16/07/2025
România
Foarte mulțumită
Foarte mulțumită, recomand! Le am comandat pentru partenerul meu
Avantaje
Calitatea foarte buna si nu agăța pielea
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)
MMart
13/07/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Util
Un produs care are un raport pret/calitate foarte bun
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect
vgiovani70
28/06/2025
România
Lame foarte bune
Folosesc One Blade de vreo doi ani și sung foarte mulțumit. Am avut pana acum lame 360 și de vreo doua luni am încercat și acest model, sensitiv. Nu pot zice ca e o diferență foarte mare însă intradevar sunt parcă mai fine.
Avantaje
Fără apa, fără spuma, fără griji
Dezavantaje
Câteodată parca trebuie insistat la urma cu o lama.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)
Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.