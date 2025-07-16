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  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

OneBladeLame de schimb (4 buc)

QP240/50

4.5
| (312) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr
Cu sistemul său dublu de protecție (strat de alunecare + vârfuri rotunjite), lama OneBlade face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnolologia de funcționare presupune mișcarea foarte rapidă a unei lame încastrate într-un cadru subțire cu vârfuri rotunjite de-a lungul tăișurilor.
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Acest produs

OneBlade Lame de schimb (4 buc)

OneBlade
Lame de schimb (4 buc)

195,99 lei

  • OneBlade 360

    OneBlade 360
    Lame de schimb (2 buc)

    113,99 lei

195,99 lei

195,99 lei

Produse compatibile
OneBlade 360

OneBlade 360
Faţă

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 360 cu aplicație conexă

OneBlade 360 cu aplicație conexă
(pentru față)

QP4530/30

OneBlade 360 cu aplicație conexă

OneBlade 360 cu aplicație conexă
(pentru față și corp)

QP4631/65

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

  • Pentru bărbierit, tuns, conturat

  • Lame bidirecționale (tăiș dublu)

  • Compatibile cu orice aparat OneBlade

  • Lama din oţel inoxidabil, cu indicator de uzură (⏏), durează până la 4 luni*

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini curate, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.

Pentru toate mânerele OneBlade

Pentru toate mânerele OneBlade

Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lamă care nu se uzează repede

Lamă care nu se uzează repede

Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

312

Recenzii

90%

recomandă acest produs

16/07/2025

România

România

Foarte mulțumită

Foarte mulțumită, recomand! Le am comandat pentru partenerul meu

Avantaje

Calitatea foarte buna si nu agăța pielea

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP240/50 Lame de schimb (4 buc)

13/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

Util

Un produs care are un raport pret/calitate foarte bun

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP229/52 2 lame SkinProtect

28/06/2025

România

România

Lame foarte bune

Folosesc One Blade de vreo doi ani și sung foarte mulțumit. Am avut pana acum lame 360 și de vreo doua luni am încercat și acest model, sensitiv. Nu pot zice ca e o diferență foarte mare însă intradevar sunt parcă mai fine.

Avantaje

Fără apa, fără spuma, fără griji

Dezavantaje

Câteodată parca trebuie insistat la urma cu o lama.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade Anti-Friction QP225/50 Lame de schimb (2 buc)

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Referințe

  1. Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.