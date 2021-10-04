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Precizie de expert
Acest aparat de tuns de la Philips este conceput pentru precizie maximă, fiind prevăzut cu un afişaj digital şi majoritatea setărilor de lungime disponibile pe piaţă. O încărcare rapidă asigură până la 60 de minute de utilizare fără fir. Pentru o tunsoare perfectă, de fiecare dată.
Lame din titan
41 setări de lungime
Utilizare 60 min/încărcare 1 oră
Pieptene, foarfecă şi carcasă depoz.
Lamele moderne din titan pentru performanţă superioară de tăiere şi ascuţime de durată
Toate produsele noastre de îngrijire sunt concepute să reziste. Acestea îţi sunt oferite cu o garanţie internaţională de 2 ani, pentru tensiunile din întreaga lume şi nu necesită niciodată lubrifiere.
Doar deschide capul şi clăteşte la robinet pentru curăţare.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Accesează piesele şi accesoriile
4.7
din 5
677
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Latina
04/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excepțional.
Este o mașină foarte bună.isi merita bănuți. Lamele ei taie foarte bine și aproape ca nu o auzi când ii dai drumul. O recomand cu toată încrederea.
Avantaje
Taie bine., tine bateria.
Dezavantaje
Nu am găsit încă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns
Data utilizării 2020-09-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns
Data utilizării 2020-09-04
nmugur
28/01/2021
România
Excelent produs!
Excelent produs! Usor de folosit, eficient si cu un design ergonomic, deosebit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns
Data utilizării 2019-01-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns
Data utilizării 2019-01-28
client multumit
18/12/2020
România
Excelent!
Am primit un produs asa cum a fost decris. Merita investitia usor de folosit. Recomand produsele Phlips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns