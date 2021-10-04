ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produs şi accesorii
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produs şi accesorii

Producție oprită

Hairclipper series 7000Aparat de tuns

QC5390/80

4.7

| (677) Recenzii | 97% recomandă acest produs

Precizie de expert

Acest aparat de tuns de la Philips este conceput pentru precizie maximă, fiind prevăzut cu un afişaj digital şi majoritatea setărilor de lungime disponibile pe piaţă. O încărcare rapidă asigură până la 60 de minute de utilizare fără fir. Pentru o tunsoare perfectă, de fiecare dată.

Vezi toate beneficiile

Precizie de expert

  • Lame din titan

  • 41 setări de lungime

  • Utilizare 60 min/încărcare 1 oră

  • Pieptene, foarfecă şi carcasă depoz.

Performanţă de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Performanţă de tăiere superioară cu lamele acoperite cu titan

Lamele moderne din titan pentru performanţă superioară de tăiere şi ascuţime de durată

2 ani garanţie, tensiuni din întreaga lume, nu este necesară lubrifiere

2 ani garanţie, tensiuni din întreaga lume, nu este necesară lubrifiere

Toate produsele noastre de îngrijire sunt concepute să reziste. Acestea îţi sunt oferite cu o garanţie internaţională de 2 ani, pentru tensiunile din întreaga lume şi nu necesită niciodată lubrifiere.

Capul cu deschidere automată facilitează curăţarea la robinet

Capul cu deschidere automată facilitează curăţarea la robinet

Doar deschide capul şi clăteşte la robinet pentru curăţare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

677

Recenzii

97%

recomandă acest produs

04/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excepțional.

Este o mașină foarte bună.isi merita bănuți. Lamele ei taie foarte bine și aproape ca nu o auzi când ii dai drumul. O recomand cu toată încrederea.

Avantaje

Taie bine., tine bateria.

Dezavantaje

Nu am găsit încă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns

Data utilizării 2020-09-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns

Data utilizării 2020-09-04

28/01/2021

România

România

Excelent produs!

Excelent produs! Usor de folosit, eficient si cu un design ergonomic, deosebit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

Data utilizării 2019-01-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

Data utilizării 2019-01-28

18/12/2020

România

România

Excelent!

Am primit un produs asa cum a fost decris. Merita investitia usor de folosit. Recomand produsele Phlips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips