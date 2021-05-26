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  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri
  • Tundeţi-vă singuri

Producție oprită

aparat de tuns DYT

QC5170/00

5
| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Tundeţi-vă singuri
Vă prezentăm prima maşină de tuns creată special pentru a vă tunde singuri, graţie capului pivotant la 180° şi designului ergonomic. Puteţi ajunge cu uşurinţă în cele mai dificile zone. Tunderea propriului păr nu a fost niciodată mai uşoară!
Vezi toate beneficiile

Chiar şi în locurile greu accesibile

Tundeţi-vă singuri

  • Element de tăiere rotativ 180°

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Pieptene care urmăreşte conturul pentru viteză şi confort

Pieptenele care urmăreşte conturul se adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate rapide şi comode.

Mâner ergonomic pentru control total

Mâner ergonomic pentru control total

Produsul este proiectat ergonomic oferindu-vă control total şi manevrare uşoară

Baterie foarte puternică pentru a tăia cu uşurinţă toate tipurile de păr

Baterie foarte puternică pentru a tăia cu uşurinţă toate tipurile de păr

Bateria foarte puternică oferă performanţă superioară pentru a tăia şi tipurile de păr cele mai dese

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/05/2021

România

România

Cumpărător verificat

Superb

Eu am, aparatul de 8ani este super și acum mă tund cu el ,,cuțitul sa cam tocit sau e doar impresia mea de accea caut altul ,sper sa mai găsesc altfel o să trebuiască cat de curând să îmi iau alt aparat de tuns

Avantaje

Durabilitate ridicata,

Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 aparat de tuns DYT

Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 aparat de tuns DYT

27/08/2023

Polska

Polska

Długość użytkowania, trwałość.

Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

15/03/2023

Polska

Polska

Lepszej nie miałem

Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.

Avantaje

Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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