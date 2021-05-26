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Producție oprită
Element de tăiere rotativ 180°
Pieptenele care urmăreşte conturul se adaptează fiecărei linii pentru a oferi rezultate rapide şi comode.
Produsul este proiectat ergonomic oferindu-vă control total şi manevrare uşoară
Bateria foarte puternică oferă performanţă superioară pentru a tăia şi tipurile de păr cele mai dese
5.0
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Clsflorin
26/05/2021
România
Cumpărător verificat
Superb
Eu am, aparatul de 8ani este super și acum mă tund cu el ,,cuțitul sa cam tocit sau e doar impresia mea de accea caut altul ,sper sa mai găsesc altfel o să trebuiască cat de curând să îmi iau alt aparat de tuns
Avantaje
Durabilitate ridicata,
Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 aparat de tuns DYT
Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 aparat de tuns DYT
org_
27/08/2023
Polska
Długość użytkowania, trwałość.
Posiadam tę maszynkę już kilka lat. W dalszym ciągu strzyże jak nowa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Piotrek1981!!!
15/03/2023
Polska
Lepszej nie miałem
Najlepsza maszynka do strzyżenia włosów jaką kiedykolwiek kupiłem. Pierwszą miałem ok 10 lat, a druga jest z nami następne 10 lat. Do dzisiaj działa super, co prawda na kablu już ale i tak super. Dziś po latach złamał się ząb końcówki 3-11 mm i będę szukał do skutku nowego, bo naprawdę warto.
Avantaje
Trwałość, łatwa w samodzielnej obsludze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru QC5170/00 Maszynka do strzyżenia włosów