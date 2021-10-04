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  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
  • Oferiţi o tunsoare membrilor familiei

Producție oprită

aparat de tuns pentru întreaga familie

QC5130/15

4.7
| (674) Recenzii | 97% recomandă acest produs

1 premiu

Oferiţi o tunsoare membrilor familiei
Tunderea părului membrilor familiei dvs. nu a fost niciodată mai uşoară. Acest aparat de tuns are un motor puternic, dar extrem de silenţios, un design ergonomic, lame şi vârfuri ale pieptenilor prietenoase cu tenul, cât şi comoditatea desăvârşită oferită de sursa de alimentare fără fir.
Vezi toate beneficiile

cu cel mai silenţios aparat de tuns pentru adulţi/copii

Oferiţi o tunsoare membrilor familiei

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 11 setări de lungime

  • Utilizare 60 min/încărcare 8 ore

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Tunde-ţi părul exact la lungimea dorită. Selectează una dintre cele 11 setări de lungime între 3 mm şi 21 mm în trepte de 2 mm sau scoate pieptenele pentru un tuns scurt la 0,5 mm.

Performanţă silenţioasă şi puternică

Performanţă silenţioasă şi puternică

Aparatele de tuns Philips pentru întreaga familie oferă o performanţă optimă, fără neplăceri. Motorul său cu funcţionare lină este conceput pentru putere cu vibraţii reduse, oferind o experienţă de tuns liniştită.

Piepteni rotunjiţi pentru a preveni smucirea şi iritarea

Piepteni rotunjiţi pentru a preveni smucirea şi iritarea

Lamele şi pieptenii acestui aparat de tuns au vârfuri rotunjite pentru un tuns sigur şi uniform.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image AWARD-612375

Recenzii

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4.7

din 5

674

Recenzii

97%

recomandă acest produs

04/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excepțional.

Este o mașină foarte bună.isi merita bănuți. Lamele ei taie foarte bine și aproape ca nu o auzi când ii dai drumul. O recomand cu toată încrederea.

Avantaje

Taie bine., tine bateria.

Dezavantaje

Nu am găsit încă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns

28/01/2021

România

România

Excelent produs!

Excelent produs! Usor de folosit, eficient si cu un design ergonomic, deosebit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

18/12/2020

România

România

Excelent!

Am primit un produs asa cum a fost decris. Merita investitia usor de folosit. Recomand produsele Phlips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns

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