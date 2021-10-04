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Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
11 setări de lungime
Utilizare 60 min/încărcare 8 ore
Tunde-ţi părul exact la lungimea dorită. Selectează una dintre cele 11 setări de lungime între 3 mm şi 21 mm în trepte de 2 mm sau scoate pieptenele pentru un tuns scurt la 0,5 mm.
Aparatele de tuns Philips pentru întreaga familie oferă o performanţă optimă, fără neplăceri. Motorul său cu funcţionare lină este conceput pentru putere cu vibraţii reduse, oferind o experienţă de tuns liniştită.
Lamele şi pieptenii acestui aparat de tuns au vârfuri rotunjite pentru un tuns sigur şi uniform.
Premii
4.7
din 5
674
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Latina
04/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excepțional.
Este o mașină foarte bună.isi merita bănuți. Lamele ei taie foarte bine și aproape ca nu o auzi când ii dai drumul. O recomand cu toată încrederea.
Avantaje
Taie bine., tine bateria.
Dezavantaje
Nu am găsit încă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 QC5370/15 Aparat de tuns
nmugur
28/01/2021
România
Excelent produs!
Excelent produs! Usor de folosit, eficient si cu un design ergonomic, deosebit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns
client multumit
18/12/2020
România
Excelent!
Am primit un produs asa cum a fost decris. Merita investitia usor de folosit. Recomand produsele Phlips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 QC5390/80 Aparat de tuns