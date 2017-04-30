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Producție oprită

Radio CD

PX840T/12

3.7

| (3) Recenzii

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

Sistemul audio portabil Philips PX840T redă muzică fără efort de la sursele tale preferate - Bluetooth, USB, CD şi radio FM/MW. Sistemul de iluminat încorporat, dinamic şi puterea de ieşire de 50 W îţi oferă o experienţă de ascultare desăvârşită.

Vezi toate beneficiile

cu Bluetooth

Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Iluminare dinamică

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor îţi permite să asculţi melodiile preferate în ordinea dorită.

Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică

Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică

Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică pentru iluminarea muzicii. Aprinde noaptea cu două efecte grozave de lumină dinamică, care strălucesc direct de la boxe. Aprinde sau stinge luminile prin atingerea unui comutator, fără a pierde ritmul. Luminează petrecerea oricum doreşti, de la lumina ambientală de relaxare până la efectele captivante de club, setează tonul şi starea de spirit în acelaşi timp!

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

3

Recenzii

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PX840T Radio CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD

Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD

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