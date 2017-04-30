Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
PX840T/12
Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless
Sistemul audio portabil Philips PX840T redă muzică fără efort de la sursele tale preferate - Bluetooth, USB, CD şi radio FM/MW. Sistemul de iluminat încorporat, dinamic şi puterea de ieşire de 50 W îţi oferă o experienţă de ascultare desăvârşită.
Bluetooth
50 W
Iluminare dinamică
Caracteristica de redare programată a CD-urilor îţi permite să asculţi melodiile preferate în ordinea dorită.
Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică pentru iluminarea muzicii. Aprinde noaptea cu două efecte grozave de lumină dinamică, care strălucesc direct de la boxe. Aprinde sau stinge luminile prin atingerea unui comutator, fără a pierde ritmul. Luminează petrecerea oricum doreşti, de la lumina ambientală de relaxare până la efectele captivante de club, setează tonul şi starea de spirit în acelaşi timp!
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
3.7
din 5
3
Recenzii
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PX840T Radio CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD
Acest review a fost făcut pentru PX840T Bumbox CD