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  • Confortabilă şi puternică
  • Confortabilă şi puternică
  • Confortabilă şi puternică
  • Confortabilă şi puternică
  • Confortabilă şi puternică
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  • Confortabilă şi puternică

Seria 7000Staţie de călcat cu abur PerfectCare

PSG7200/20

4
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Confortabilă şi puternică
PerfectCare seria nouă 7000 este concepută pentru confort şi comoditate. Extrem de uşoară şi simplu de manevrat, cu jet de abur puternic pentru a obţine rezultate excelente mai rapid. Cu tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri pe toate articolele care pot fi călcate.
Vezi toate beneficiile

Călcat fără efort. Rezultate excelente.

Confortabilă şi puternică

  • Călcare cu abur perdele şi haine

  • OptimalTEMP, fără ardere haine

  • Abur max 160 g/min, jet de abur 600 g

  • Călcare 1 h cu rezervor mare de 1,5 l

Motor cu abur TurboPower pentru abur puternic

Motor cu abur TurboPower pentru abur puternic

Motor cu abur TurboPower pentru o experienţă de călcare îmbunătăţită; debit de abur mai puternic, fără întreruperi. Motorul TurboPower reduce petele umede de pe hainele tale în timpul călcării*; haine pregătite pentru garderobă, fără timp de aşteptare pentru uscare.

Talpă SteamGlide Elite pentru performanţă optimă de alunecare

Talpă SteamGlide Elite pentru performanţă optimă de alunecare

SteamGlide Elite este cea mai nouă şi cea mai avansată tehnologie a noastră privind performanţa de alunecare supremă şi rezistenţă excelentă la zgârieturi. Stratul avansat de nano-titan oferă performanţe superioare de alunecare pe toate articolele de îmbrăcăminte pentru cele mai rapide rezultate.

Recipient mare de apă de 1,5 l, detaşabil pentru reumplere uşoară

Recipient mare de apă de 1,5 l, detaşabil pentru reumplere uşoară

Călcare neîntreruptă până la 1 oră datorită rezervorului mare de apă de 1,5 l. Când rezervorul de apă este gol, ţi se va aminti de către indicatoarele de sunet şi lumină pentru a efectua reumplerea, pe care o poţi face cu uşurinţă sub robinet, prin orificiul mare de umplere.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Avantaje

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Referințe

  1. vs PSG8000S

  2. comparativ cu modul MAX

  3. Testat de un organism extern pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.