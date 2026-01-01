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Producție oprită
PRO1000BK/00
Sunet de înaltă fidelitate
Căştile Philips Performance PRO1000 oferă sunet de înaltă rezoluţie cu confort şi comoditate. Difuzoarele puternice, designul ergonomic elegant şi capacele auriculare personalizate se îmbină pentru a asigura o experienţă confortabilă şi captivantă.
Difuzoare de 8 mm/design închis
Intraauriculare
Descoperă noi niveluri de detalii şi claritate în muzica ta cu sistemul audio de înaltă rezoluţie. Sunet pur, de mare precizie îmbunătăţit pentru orice format de muzică. Aceste căşti respectă standardele stricte necesare pentru marcajul de calitate Hi-Res Audio.
Acoperite cu un finisaj lucios metalizat în vid de înaltă calitate, pentru o protecţie suplimentară a suprafeţei.
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