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        Producție oprită

        PerformanceCăşti cu microfon

        PRO1000BK/00

        Sunet de înaltă fidelitate

        Căştile Philips Performance PRO1000 oferă sunet de înaltă rezoluţie cu confort şi comoditate. Difuzoarele puternice, designul ergonomic elegant şi capacele auriculare personalizate se îmbină pentru a asigura o experienţă confortabilă şi captivantă.

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        Sunet de înaltă fidelitate

        • Difuzoare de 8 mm/design închis

        • Intraauriculare

        Husă protectoare pentru stocarea căştilor atunci când nu le folosiţi

        Hi-Res Audio reproduce muzica în cea mai pură formă

        Descoperă noi niveluri de detalii şi claritate în muzica ta cu sistemul audio de înaltă rezoluţie. Sunet pur, de mare precizie îmbunătăţit pentru orice format de muzică. Aceste căşti respectă standardele stricte necesare pentru marcajul de calitate Hi-Res Audio.

        Finisaj lucios metalizat în vid care oferă protecţie suplimentară

        Acoperite cu un finisaj lucios metalizat în vid de înaltă calitate, pentru o protecţie suplimentară a suprafeţei.

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        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips