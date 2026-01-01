Hi-Res Audio reproduce muzica în cea mai pură formă

Descoperă noi niveluri de detalii şi claritate în muzica ta cu sistemul audio de înaltă rezoluţie. Sunet pur, de mare precizie îmbunătăţit pentru orice format de muzică. Aceste căşti respectă standardele stricte necesare pentru marcajul de calitate Hi-Res Audio.