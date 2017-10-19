ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz

Producție oprită

Radio original

ORT7500/10

4.2

| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs

Radioul original

Aminteşte-ţi de timpurile bune cu acest radio Original. Farmecul anilor '50 împrumutat de la designul radioului Philips din 1955 se combină cu performanţa audio extraordinară, oferind un bas puternic şi o claritate impecabilă a recepţiei radio DAB+ şi FM, precum şi transfer de muzică wireless de pe orice dispozitive mobile prin Bluetooth.

Vezi toate beneficiile

Radioul original

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Port USB pentru încărcare

  • 20W

Redaţi muzică de pe PC sau telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth

Redaţi muzică de pe PC sau telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Compatibilitate DAB+ şi FM pentru o experienţă radio completă

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.2

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

4
3
2

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original

25/10/2015

România

România

Sunet incredibil

Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio Original

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio Original

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips