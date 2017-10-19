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Producție oprită
Radioul original
Aminteşte-ţi de timpurile bune cu acest radio Original. Farmecul anilor '50 împrumutat de la designul radioului Philips din 1955 se combină cu performanţa audio extraordinară, oferind un bas puternic şi o claritate impecabilă a recepţiei radio DAB+ şi FM, precum şi transfer de muzică wireless de pe orice dispozitive mobile prin Bluetooth.
Bluetooth®
DAB+, FM
Port USB pentru încărcare
20W
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.
4.2
din 5
5
Recenzii
80%
recomandă acest produs
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original
Florin38
25/10/2015
România
Sunet incredibil
Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio original
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio Original
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ORT7500 Radio Original