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Producție oprită
ORD7105C/10
Radioul original
Permiteţi acestui radio original Philips să vă completeze experienţa de audiţie. Conceput în stilul inconfundabil al radioului Philips din 1955, redă şi încarcă iPod-uri şi iPhone-uri şi dispune de un tuner FM stereo.
Crem
Staţie de andocare pentru iPod/iPhone
Inspirat de radioul original din 1955 - Acest radio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut şi ca Philetta 254. La momentul apariţiei, acest radio compact uimea audienţa prin simplitatea designului, sunetul puternic şi claritatea recepţiei. Experienţa radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referinţă renumite sau obiecte de colecţie.
Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar şi cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone aşa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.
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