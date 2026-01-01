Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta

Inspirat de radioul original din 1955 - Acest radio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut şi ca Philetta 254. La momentul apariţiei, acest radio compact uimea audienţa prin simplitatea designului, sunetul puternic şi claritatea recepţiei. Experienţa radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referinţă renumite sau obiecte de colecţie.