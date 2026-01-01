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Producție oprită

Radio original

ORD7105C/00

Radioul original

Permiteţi acestui radio original Philips să vă completeze experienţa de audiţie. Conceput în stilul inconfundabil al radioului Philips din 1955, redă şi încarcă iPod-uri şi iPhone-uri şi dispune de un tuner FM stereo.

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Radioul original

  • Crem

  • Staţie de andocare pentru iPod/iPhone

Sunet de înaltă fidelitate

Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat

Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat

Când conectaţi şi andocaţi, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setaţi ora manual.

Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta

Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta

Inspirat de radioul original din 1955 - Acest radio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut şi ca Philetta 254. La momentul apariţiei, acest radio compact uimea audienţa prin simplitatea designului, sunetul puternic şi claritatea recepţiei. Experienţa radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referinţă renumite sau obiecte de colecţie.

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