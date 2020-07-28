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Producție oprită
Garantat fără smulgere
Sistem de protecţie, unghi ideal
Complet lavabil, baterie AA
2 piepteni pentru sprâncene, husă
Cu tehnologia revoluţionară ProtecTube, elementul de tăiere este protejat de o apărătoare din folie foarte subţire cu vârfuri rotunjite pentru a preveni iritarea pielii. În plus, elementul de tăiere este conceput pentru a preveni prinderea părului între două lame de tăiere care se mişcă separat, garantat fără smulgere.
Aparatul de tuns părul din nas Philips a fost conceput astfel încât să aibă unghiul perfect, pentru a putea ajunge cu uşurinţă la părul din nas şi urechi, precum şi pentru a fi utilizat pentru sprâncene. Cu aparatul de tuns părul din nas Philips, poţi fi sigur că tot părul nedorit va fi îndepărtat în mod eficient.
Atât dispozitivul de tăiere, cât şi apărătoarea, au fante de tăiere ultra-precise şi ascuţite, pentru a garanta o tăiere rapidă şi eficientă a tuturor firelor de păr.
4.6
din 5
234
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Alberts
28/07/2020
România
Cumpărător verificat
Super, recomand cu incredere
pentru ca este produs de calitate si sunt foarte multumit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Aparat confortabil de tuns părul din nas/urechi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Aparat confortabil de tuns părul din nas/urechi
Alberts
17/07/2020
România
Este super, ma bucur ca am achizitionat acest prod
Pentru ca este un produs de calitate si recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Aparat de tuns părul din nas/urechi/sprâncene
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Aparat de tuns părul din nas/urechi/sprâncene
NupyNup
07/07/2020
România
Cel mai bun produs trimmer
Am detinut numeroase produse similare. Acest produs este cel mai bun pentru tunderea nazala, avand eficacitate aproape completa intrucat tunde firele de par fara sa smulga. Spre deosebire de aparatele cu cap rotund/sferic, tipul acesta de aparat cu <lamela laterala> solutioneaza in detaliu scopul pentru care a fost conceput, fara sa omita cele mai mici fire de par. Daca in urma cu patru ani detineam un aparat identic, tehnologie mai veche de la acelasi producator, ulterior am incercat cel putin doua marci similare dar am ajuns sa imi doresc nespus acelasi tip de trimmer de la Philips. Am recomandat, am facut si cadou acelasi tip de aparat si recomand in continuare. Suprafetele aparatului nu sunt deloc alunecoase, sta bine in mana si, fiind pe baterie AA, este foarte convenabil la transport caci nu este nevoie de nici un incarcator care sa ocupe spatiu si greutate. Faptul ca functioneaza prin spalare directa constituie un avantaj in exploatare si intretinerea uzuala. Recomand 1000% acest produs, fiind cel mai eficient pentru categoria sa de intrebuintare dintre cele peste patru modele diferite testate de-a lungul ultimilor 6 ani.
Avantaje
Eficacitate maxima. Durabilitate foarte ridicata.Suprafete antiaderente. Rezistent la socuri uzuale.
Dezavantaje
Nu are cap-protectie lame taiere (spre deosebire de produsul mai vechi care a venit in insotit de o protectie pe varful de taiere).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Aparat confortabil de tuns părul din nas/urechi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Aparat confortabil de tuns părul din nas/urechi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.